Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Jennifer Lopez atvirai išklojo apie skyrybas su Benu Afflecku: štai kas vyko namuose

2025-10-01 13:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 13:06

Amerikiečių aktorė ir dainininkė Jennifer Lopez atvirai papasakojo apie savo išsiskyrimą su Benu Afflecku ir netikėtas pamokas, kurias iš šios patirties išmoko.

Jennifer Lopez ir Ben Affleck (Nuotr. SCANPIX)
8

Amerikiečių aktorė ir dainininkė Jennifer Lopez atvirai papasakojo apie savo išsiskyrimą su Benu Afflecku ir netikėtas pamokas, kurias iš šios patirties išmoko.

REKLAMA
2

Interviu CBS News Sunday Morning 56-erių žvaigždė prisipažino, kad skyrybos tapo lūžio tašku jos gyvenime.

„Tai mane pakeitė. Jos padėjo man užaugti taip, kaip turėjau užaugti,“ – sakė Lopez.

Jennifer Lopez ir Ben Affleck
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jennifer Lopez ir Ben Affleck

TAIP PAT SKAITYKITE:

Affleckas ėjo vykdomojo prodiuserio pareigas naujame Lopez filme „Moters-voro bučinys“, kuris pirmą kartą buvo parodytas „Sundance“ kino festivalyje sausį. Būtent tuo metu buvę sutuoktiniai oficialiai baigė skyrybų procedūrą.

REKLAMA
REKLAMA

Atsivėrė apie sudėtingą laikotarpį

Atsiminusi darbą prie filmo asmeninių sunkumų fone, atlikėja pabrėžė:

REKLAMA

„Tai buvo tikrai sudėtingas laikotarpis. Kiekviena akimirka filmavimo aikštelėje, kiekviena akimirka, kai vaidinau šį vaidmenį, mane darė labai laimingą. O grįžusi namo jausdavausi visai kitaip. Galvojau, kaip man visa tai suderinti?“

Lopez ir Affleckas susipažino 2001 m. filmuojantis juostoje „Gigli“ ir greitai tapo viena ryškiausių Holivudo porų.

REKLAMA
REKLAMA

2002 m. jie susižadėjo, tačiau vestuvės, suplanuotos 2003 m., buvo atšauktos likus vos dienai. 2004-aisiais pora išsiskyrė.

Po beveik dviejų dešimtmečių, 2021 m., jie atnaujino santykius, o 2022 m. susituokė. Vis dėlto laikui bėgant ėmė ryškėti problemos ir 2025 m. pora pateikė prašymą dėl antrųjų skyrybų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų