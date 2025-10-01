Jennifer Lopez atvirai išklojo apie skyrybas su Benu Afflecku: štai kas vyko namuose

Interviu CBS News Sunday Morning 56-erių žvaigždė prisipažino, kad skyrybos tapo lūžio tašku jos gyvenime.
„Tai mane pakeitė. Jos padėjo man užaugti taip, kaip turėjau užaugti,“ – sakė Lopez.
Affleckas ėjo vykdomojo prodiuserio pareigas naujame Lopez filme „Moters-voro bučinys“, kuris pirmą kartą buvo parodytas „Sundance“ kino festivalyje sausį. Būtent tuo metu buvę sutuoktiniai oficialiai baigė skyrybų procedūrą.
Atsivėrė apie sudėtingą laikotarpį
Atsiminusi darbą prie filmo asmeninių sunkumų fone, atlikėja pabrėžė:
„Tai buvo tikrai sudėtingas laikotarpis. Kiekviena akimirka filmavimo aikštelėje, kiekviena akimirka, kai vaidinau šį vaidmenį, mane darė labai laimingą. O grįžusi namo jausdavausi visai kitaip. Galvojau, kaip man visa tai suderinti?“
Lopez ir Affleckas susipažino 2001 m. filmuojantis juostoje „Gigli“ ir greitai tapo viena ryškiausių Holivudo porų.
2002 m. jie susižadėjo, tačiau vestuvės, suplanuotos 2003 m., buvo atšauktos likus vos dienai. 2004-aisiais pora išsiskyrė.
Po beveik dviejų dešimtmečių, 2021 m., jie atnaujino santykius, o 2022 m. susituokė. Vis dėlto laikui bėgant ėmė ryškėti problemos ir 2025 m. pora pateikė prašymą dėl antrųjų skyrybų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!