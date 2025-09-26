Emma Watson atvirai prabilo apie prarastas vairuotojo teises: „Mano gėda buvo visur“

Žvaigždė pripažino, jog tai jai tapo itin nemalonia patirtimi, bet neslėpė – ji atnešė ir svarbių asmeninių pamokų.
Neteko teisės vairuoti
Aktorė Emma Watson apsilankė Jay Shetty rengiamoje tinklalaidėje „On Purpose“, kur ir prakalbo apie žinią, kuri sulaukė pasaulio portalų dėmesio: „Sulaukiau tiek skambučių – žinia buvo BBC, tarptautinės žiniasklaidos portaluose – mano gėda buvo visur“, – juokėsi žvaigždė.
E. Watson prisipažino, jog po paviešinto teismo nuosprendžio ji gavo daugybę žinučių iš žmonių, kurie taip pat prarado teisę vairuoti: „Tai man pasirodė labai šilta ir aš nuoširdžiai tą vertinu.“
Aktoriai, pasak Emmos Watson, filmavimų metu paprastai net nevairuoja, todėl ji prarado įprotį sėsti prie vairo ir ilgainiui pastebėjo, kad vairuodama jaučiasi ne taip užtikrintai.
„Filmų industrijoje tavęs net neapdraus, kad pats nuvažiuotum į darbą. Tu turi būti nuvežtas, nėra kito pasirinkimo. Nuo vairavimo tik savaitgaliais ir atostogų metu tapau studente, kai vairuoti turėdavau visuomet “, – paaiškino žvaigždė.
Ieško alternatyvių keliavimo būdų
Watson šią patirtį vadina nuolankumo pamoka. Pasak jos, nors negalėti vairuoti yra nepatogu, tai paskatino atrasti alternatyvius keliavimo būdus. Aktorė juokavo, kad dar prieš teisių netekimą pradėjusi važinėti dviračiu, dabar tuo džiaugiasi dar labiau.
„Tai buvo viena iš savęs pažinimo gyvenimo kelionių“, – tinklalaidėje prisipažino Emma Watson.
Ji atviravo, kad šis įvykis privertė ją suprasti, jog kartais stokoja paprasčiausių kasdienių įgūdžių.
„Emma, tu neprisimeni, kur palikai raktus, piniginę, nesugebi važiuoti 30 mylių per valandą greičiu (48 km/h) 30 mylių per valandą greičio zonoje. Tu negali padaryti tam tikrų paprastų gyvenimiškų dalykų. <...> Tai buvo patirtis, privertusi nusileisti ant žemės“, – sakė ji.
Portalas tv3.lt primena, jog 2024 m. vasarą E. Watson buvo nubausta už tai, kad 30 mylių per valandą greičio zonoje važiavo 38 mylių per valandą greičiu (61 km/h).
Šią vasarą ji išgirdo ir nuosprendį: kadangi jau turėjo 9 baudos taškus, teismas skyrė papildomą sankciją – 6 mėnesių draudimą vairuoti ir 1044 svarų (1193 eurų) baudą. Į posėdį aktorė neatvyko – jis truko vos penkias minutes.
