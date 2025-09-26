Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Emma Watson atvirai prabilo apie prarastas vairuotojo teises: „Mano gėda buvo visur“

2025-09-26 14:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 14:14

Holivudo aktorė Emma Watson (35) pirmą kartą viešai prabilo apie neseniai per visą pasaulį nuskambėjusį įvykį – šešių mėnesių draudimą vairuoti.

Emma Watson (nuotr. SCANPIX)

Holivudo aktorė Emma Watson (35) pirmą kartą viešai prabilo apie neseniai per visą pasaulį nuskambėjusį įvykį – šešių mėnesių draudimą vairuoti.

REKLAMA
0

Žvaigždė pripažino, jog tai jai tapo itin nemalonia patirtimi, bet neslėpė – ji atnešė ir svarbių asmeninių pamokų. 

Neteko teisės vairuoti

Aktorė Emma Watson apsilankė Jay Shetty rengiamoje tinklalaidėje „On Purpose“, kur ir prakalbo apie žinią, kuri sulaukė pasaulio portalų dėmesio: „Sulaukiau tiek skambučių – žinia buvo BBC, tarptautinės žiniasklaidos portaluose – mano gėda buvo visur“, – juokėsi žvaigždė.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Watson prisipažino, jog po paviešinto teismo nuosprendžio ji gavo daugybę žinučių iš žmonių, kurie taip pat prarado teisę vairuoti: „Tai man pasirodė labai šilta ir aš nuoširdžiai tą vertinu.“ 

REKLAMA
REKLAMA

Aktoriai, pasak Emmos Watson, filmavimų metu paprastai net nevairuoja, todėl ji prarado įprotį sėsti prie vairo ir ilgainiui pastebėjo, kad vairuodama jaučiasi ne taip užtikrintai.  

REKLAMA

„Filmų industrijoje tavęs net neapdraus, kad pats nuvažiuotum į darbą. Tu turi būti nuvežtas, nėra kito pasirinkimo. Nuo vairavimo tik savaitgaliais ir atostogų metu tapau studente, kai vairuoti turėdavau visuomet “, – paaiškino žvaigždė. 

Ieško alternatyvių keliavimo būdų

Watson šią patirtį vadina nuolankumo pamoka. Pasak jos, nors negalėti vairuoti yra nepatogu, tai paskatino atrasti alternatyvius keliavimo būdus. Aktorė juokavo, kad dar prieš teisių netekimą pradėjusi važinėti dviračiu, dabar tuo džiaugiasi dar labiau. 

REKLAMA
REKLAMA

„Tai buvo viena iš savęs pažinimo gyvenimo kelionių“, – tinklalaidėje prisipažino Emma Watson.  

Ji atviravo, kad šis įvykis privertė ją suprasti, jog kartais stokoja paprasčiausių kasdienių įgūdžių. 

„Emma, tu neprisimeni, kur palikai raktus, piniginę, nesugebi važiuoti 30 mylių per valandą greičiu (48 km/h) 30 mylių per valandą greičio zonoje. Tu negali padaryti tam tikrų paprastų gyvenimiškų dalykų. <...> Tai buvo patirtis, privertusi nusileisti ant žemės“, – sakė ji. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Portalas tv3.lt primena, jog 2024 m. vasarą E. Watson buvo nubausta už tai, kad 30 mylių per valandą greičio zonoje važiavo 38 mylių per valandą greičiu (61 km/h).

Šią vasarą ji išgirdo ir nuosprendį: kadangi jau turėjo 9 baudos taškus, teismas skyrė papildomą sankciją – 6 mėnesių draudimą vairuoti ir 1044 svarų (1193 eurų) baudą. Į posėdį aktorė neatvyko – jis truko vos penkias minutes. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų