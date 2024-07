Gegužę išsiskyrusi su buvusiu vaikinu garsenybė atsidėjo darbui ir studijoms. Dabar aktorė studijuoja magistro laipsniui garsiajame Oksfordo universitete, skelbia unian.net.

Tačiau dabar šis miestas Watson vilioja ne tik dėl studijų, bet ir dėl naujų romantiškų santykių. Anądien paparacai pastebėjo ir nufotografavo ją besibučiuojant su jaunu vyru.

Pora akivaizdžiai mėgavosi vienas kito draugija, o Ema atrodė kaip įsimylėjusi moteris. Tuo pat metu jos vaikinas glostė mylimosios skruostą.

