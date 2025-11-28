 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Proveržio ženklų nematyti: Putinas atmeta Trumpo taikos planą

2025-11-28 07:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 07:36

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pirmą kartą pakomentavo atnaujintą JAV taikos planą, tačiau, nepaisant pradinio taikaus tono, greitai davė suprasti, kad Maskva nėra pasirengusi kompromisams.

Kremlius: europiečiai kraustosi į Rusiją dėl geresnės ekonomikos ir žodžio laisvės (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pirmą kartą pakomentavo atnaujintą JAV taikos planą, tačiau, nepaisant pradinio taikaus tono, greitai davė suprasti, kad Maskva nėra pasirengusi kompromisams.

REKLAMA
6

Tai liudija jo pareiškimai spaudos konferencijoje, kurioje jis vienu metu pavadino Vašingtono pasiūlymą „pagrindu būsimiems susitarimams“, bet kartu vėl pateikė ultimatinius teritorinius reikalavimus, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pradžių V. Putinas stengėsi demonstruoti konstruktyvumą: D. Trumpo planą pavadino „perspektyviu pagrindu“, pareiškė esąs „rimtai pasirengęs“ deryboms ir net sutiko aptarti Europos saugumo klausimus.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau šis švelnus tonas greitai išnyko, vos pokalbiui pasisukus prie detalių.

Teritoriniai ultimatumai sugrįžta

Pagrindiniu „svarbiausiu momentu“ derybose V. Putinas vėl įvardijo Rusijos suvereniteto Kryme ir Donbase pripažinimą – punktą, dėl kurio ankstesnė JAV taikos plano versija Ukrainai buvo visiškai nepriimtina.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Nors šis punktas iš naujausio projekto buvo išbrauktas, Rusijos lyderis aiškiai davė suprasti, kad Maskva nori jį sugrąžinti. Jo teigimu, jis nemato jokio „vidurio varianto“.

Arba pasitraukimas, arba jėga

V. Putinas taip pat išsakė tiesioginę grėsmę: „Ukrainos karinės pajėgos turi pasitraukti iš teritorijų, kurias jos kontroliuoja. Jei jos nepasitrauks, mes tai pasieksime ginkluotomis priemonėmis.“

REKLAMA
REKLAMA

Toks tonas akivaizdžiai neatspindi taikos siekiančios šalies pozicijos – veikiau tai yra mėginimas diktuoti sąlygas.

Rusijos vadovas vėl suabejojo Volodymyro Zelenskio teisėtumu, teigdamas, kad esą tai daro neįmanomą teisiškai įpareigojančio susitarimo pasirašymą.

Kyjive tokie pareiškimai jau seniai vertinami kaip laiko vilkinimas ir realių derybų vengimas.

JAV ir Rusijos derybos: proveržio nesitikima

Manoma, kad jau kitą savaitę į Maskvą atvyks JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kuris surengs dar vieną konsultacijų raundą.

Tačiau po V. Putino pareiškimų vargu ar tikimasi, kad Kremlius staiga sutiks su JAV pasiūlytu planu.

„Mažai tikėtina, kad Witkoffas, kuris atvyks į Maskvą deryboms Kremliuje, išvyks iš ten besąlygiškai sutikęs su naujausia Amerikos taikos plano versija“, – konstatuoja leidinys.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kyjivas pateikė griežtą žinią: neatiduos jokių teritorijų (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Kyjivas pateikė griežtą žinią: neatiduos jokių teritorijų (64)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„The Atlantic“: Trumpo „taikos planas“ – gudri taktika (3)
Nakties košmaras Charkive: dešimtys sužeistųjų – Rusija smogė gyvenamiesiems rajonams (nuotr. Telegram)
„Niekas nepasikeis“: diplomatas įvardijo, kodėl taikos planai kelia nerimą
Putinas atsakė, ar ketina pulti Europą (nuotr. SCANPIX)
Putinas atsakė, ar ketina pulti Europą: „Skamba juokingai“ (37)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų