Proveržio ženklų nematyti: Putinas atmeta Trumpo taikos planą

Tai liudija jo pareiškimai spaudos konferencijoje, kurioje jis vienu metu pavadino Vašingtono pasiūlymą „pagrindu būsimiems susitarimams“, bet kartu vėl pateikė ultimatinius teritorinius reikalavimus, rašo „Sky News“.
Iš pradžių V. Putinas stengėsi demonstruoti konstruktyvumą: D. Trumpo planą pavadino „perspektyviu pagrindu“, pareiškė esąs „rimtai pasirengęs“ deryboms ir net sutiko aptarti Europos saugumo klausimus.
Tačiau šis švelnus tonas greitai išnyko, vos pokalbiui pasisukus prie detalių.
Teritoriniai ultimatumai sugrįžta
Pagrindiniu „svarbiausiu momentu“ derybose V. Putinas vėl įvardijo Rusijos suvereniteto Kryme ir Donbase pripažinimą – punktą, dėl kurio ankstesnė JAV taikos plano versija Ukrainai buvo visiškai nepriimtina.
Nors šis punktas iš naujausio projekto buvo išbrauktas, Rusijos lyderis aiškiai davė suprasti, kad Maskva nori jį sugrąžinti. Jo teigimu, jis nemato jokio „vidurio varianto“.
Arba pasitraukimas, arba jėga
V. Putinas taip pat išsakė tiesioginę grėsmę: „Ukrainos karinės pajėgos turi pasitraukti iš teritorijų, kurias jos kontroliuoja. Jei jos nepasitrauks, mes tai pasieksime ginkluotomis priemonėmis.“
Toks tonas akivaizdžiai neatspindi taikos siekiančios šalies pozicijos – veikiau tai yra mėginimas diktuoti sąlygas.
Rusijos vadovas vėl suabejojo Volodymyro Zelenskio teisėtumu, teigdamas, kad esą tai daro neįmanomą teisiškai įpareigojančio susitarimo pasirašymą.
Kyjive tokie pareiškimai jau seniai vertinami kaip laiko vilkinimas ir realių derybų vengimas.
JAV ir Rusijos derybos: proveržio nesitikima
Manoma, kad jau kitą savaitę į Maskvą atvyks JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kuris surengs dar vieną konsultacijų raundą.
Tačiau po V. Putino pareiškimų vargu ar tikimasi, kad Kremlius staiga sutiks su JAV pasiūlytu planu.
„Mažai tikėtina, kad Witkoffas, kuris atvyks į Maskvą deryboms Kremliuje, išvyks iš ten besąlygiškai sutikęs su naujausia Amerikos taikos plano versija“, – konstatuoja leidinys.
