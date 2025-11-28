Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis(13 nuotr.)
+9
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
TIESIOGIAI
s.
Karas Ukrainoje
08:07
Proveržio ženklų nematyti: Putinas atmeta Trumpo taikos planą
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pirmą kartą pakomentavo atnaujintą JAV taikos planą, tačiau, nepaisant pradinio taikaus tono, greitai davė suprasti, kad Maskva nėra pasirengusi kompromisams.
kacapai pratrydo
tai aišku, kad Ukraina nieko rusofašistams neatiduos, nes Ukraina turi savigarbą
rusija šalis feikas
1-pavadinimas:iš Kyivo Rusios 2- vėliava iš nacistinės Slovakijos 1939 3-herbas iš Aukso Ordos
inga ruginienė
peskovo citata 2022 vasario 21d.
''mes nežadam pulti Ukrainos, mes už taiką, europa isterikuoja, čia tik treniruotės''
rusofašistinė bjaurastis visada meluoja
Kyjivas pateikė griežtą žinią: neatiduos jokių teritorijų
Ukraina neatsisakys savo teritorijų mainais į taikos susitarimą. Tokį pareiškimą prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas išsakė „The Atlantic“.
„Šiandien nė vienas protingas žmogus nepasirašys dokumento dėl teritorijų atidavimo. Kol Zelenskis yra prezidentas, niekas neturėtų tikėtis, kad mes atsisakysime savo žemių. Jis nepasirašys jokio dokumento, kuriuo būtų atiduodamos teritorijos. Konstitucija tai draudžia. Niekas negali to padaryti, jei nenori eiti prieš Ukrainos Konstituciją ir Ukrainos tautą“, – pareiškė A. Jermakas.
Pasak jo, Ukraina yra pasirengusi aptarti tik tai, kur turėtų būti nubrėžta riba, skirianti karo šalių kontroliuojamas teritorijas.
„Viskas, apie ką mes šiandien galime realiai kalbėti, yra ribos nustatymas. Ir būtent tai mums reikia padaryti“, – pridūrė jis.