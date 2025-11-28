 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
65
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Kyjivas pateikė griežtą žinią: neatiduos jokių teritorijų

2025-11-28 06:56 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-11-28 06:56

Ukraina neatsisakys savo teritorijų mainais į taikos susitarimą. Tokį pareiškimą prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas išsakė „The Atlantic“.

Kyjivas pateikė griežtą žinią: neatiduos jokių teritorijų (nuotr. SCANPIX)
13

Ukraina neatsisakys savo teritorijų mainais į taikos susitarimą. Tokį pareiškimą prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas išsakė „The Atlantic“.

REKLAMA
65

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:56

Kyjivas pateikė griežtą žinią: neatiduos jokių teritorijų

Ukraina neatsisakys savo teritorijų mainais į taikos susitarimą. Tokį pareiškimą prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas išsakė „The Atlantic“.

„Šiandien nė vienas protingas žmogus nepasirašys dokumento dėl teritorijų atidavimo. Kol Zelenskis yra prezidentas, niekas neturėtų tikėtis, kad mes atsisakysime savo žemių. Jis nepasirašys jokio dokumento, kuriuo būtų atiduodamos teritorijos. Konstitucija tai draudžia. Niekas negali to padaryti, jei nenori eiti prieš Ukrainos Konstituciją ir Ukrainos tautą“, – pareiškė A. Jermakas.

Pasak jo, Ukraina yra pasirengusi aptarti tik tai, kur turėtų būti nubrėžta riba, skirianti karo šalių kontroliuojamas teritorijas.

„Viskas, apie ką mes šiandien galime realiai kalbėti, yra ribos nustatymas. Ir būtent tai mums reikia padaryti“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

08:07

Proveržio ženklų nematyti: Putinas atmeta Trumpo taikos planą

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pirmą kartą pakomentavo atnaujintą JAV taikos planą, tačiau, nepaisant pradinio taikaus tono, greitai davė suprasti, kad Maskva nėra pasirengusi kompromisams.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kremlius: europiečiai kraustosi į Rusiją dėl geresnės ekonomikos ir žodžio laisvės (nuotr. SCANPIX)
Proveržio ženklų nematyti: Putinas atmeta Trumpo taikos planą (6)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„The Atlantic“: Trumpo „taikos planas“ – gudri taktika (3)
Nakties košmaras Charkive: dešimtys sužeistųjų – Rusija smogė gyvenamiesiems rajonams (nuotr. Telegram)
„Niekas nepasikeis“: diplomatas įvardijo, kodėl taikos planai kelia nerimą
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas pareiškė esą pasirengęs kariauti „iki paskutinio ukrainiečio“ (49)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
kacapai pratrydo
kacapai pratrydo
2025-11-28 08:01
tai aišku, kad Ukraina nieko rusofašistams neatiduos, nes Ukraina turi savigarbą
Atsakyti
rusija šalis feikas
rusija šalis feikas
2025-11-28 07:58
1-pavadinimas:iš Kyivo Rusios 2- vėliava iš nacistinės Slovakijos 1939 3-herbas iš Aukso Ordos
4-himnas iš SSRS(ukrainietis kompozitorius) 5- vadovas kgb žiurkė 6-sostinė tarp pelkių 7-gyvena parazituodama regionus, jų žaliavas, meluodama pasauliui, kad ji ''federacija''
Atsakyti
inga ruginienė
inga ruginienė
2025-11-28 08:00
peskovo citata 2022 vasario 21d.
''mes nežadam pulti Ukrainos, mes už taiką, europa isterikuoja, čia tik treniruotės''
rusofašistinė bjaurastis visada meluoja
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (65)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų