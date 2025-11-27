Virš Baltijos jūros – provokacinis Rusijos bombonešių skrydis

Jis pažymėjo, kad trys Tu-22M3, neseniai perkelti iš Irkutsko srities, šiandien pakilo iš „Olenia“ aviacijos bazės prie Murmansko ir atliko penkių valandų mokomąją misiją virš Baltijos jūros.
Today, three Tu-22M3s from Olenya Air Base, after a transcontinental flight from Belaya Air Base, carried out a five-hour training mission over the Baltic Sea.
One of the Tu-22M3s acted as a relay aircraft between two other Tu-22M3s and the command posts. The bombers were… pic.twitter.com/gzEReFjLHKREKLAMAREKLAMA— AviVector (@avivector) November 27, 2025
„Vienas iš Tu-22M3 atliko retransliatoriaus vaidmenį tarp kitų dviejų Tu-22M3 ir vadaviečių. Bombonešius lydėjo Su-27 ir Su-35“, – rašo analitikas.
Atkreipiama dėmesį į tai, kad ši mokomoji misija buvo vykdoma ne virš Barenco jūros, šalia kurios yra aerodromas, kur yra pakankamai laisvos erdvės ir nėra „nereikalingų“ akių.
Priešingai, rusai nusprendė demonstratyviai skristi trimis bombonešiais, lydimi naikintuvų, virš Baltijos jūros – palyginti mažame, tokiems lėktuvams, sektoriuje, iš visų pusių apsuptame NATO šalių oro erdve.
NATO šalių naikintuvai iš karto pakilo iš aviacijos bazių Švedijoje ir Estijoje, kad lydėtų provokatorius jų „treniruotės“ metu.
