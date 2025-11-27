 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Virš Baltijos jūros – provokacinis Rusijos bombonešių skrydis

Buvo pakelti NATO naikintuvai
2025-11-27 22:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-27 22:35

Rusija surengė įžūlų trijų strateginių bombonešių Tu-22M3 skrydį virš Baltijos jūros. Apie tai pranešė atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikas, socialiniame tinkle „X“ veikiantis „AviVector“ slapyvardžiu, rašo „Unian“.

Rusijos bombonešiai Tu-22M3 (nuotr. SCANPIX)

Rusija surengė įžūlų trijų strateginių bombonešių Tu-22M3 skrydį virš Baltijos jūros. Apie tai pranešė atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikas, socialiniame tinkle „X“ veikiantis „AviVector“ slapyvardžiu, rašo „Unian“.

6

Jis pažymėjo, kad trys Tu-22M3, neseniai perkelti iš Irkutsko srities, šiandien pakilo iš „Olenia“ aviacijos bazės prie Murmansko ir atliko penkių valandų mokomąją misiją virš Baltijos jūros.

„Vienas iš Tu-22M3 atliko retransliatoriaus vaidmenį tarp kitų dviejų Tu-22M3 ir vadaviečių. Bombonešius lydėjo Su-27 ir Su-35“, – rašo analitikas.

Atkreipiama dėmesį į tai, kad ši mokomoji misija buvo vykdoma ne virš Barenco jūros, šalia kurios yra aerodromas, kur yra pakankamai laisvos erdvės ir nėra „nereikalingų“ akių.

Priešingai, rusai nusprendė demonstratyviai skristi trimis bombonešiais, lydimi naikintuvų, virš Baltijos jūros – palyginti mažame, tokiems lėktuvams, sektoriuje, iš visų pusių apsuptame NATO šalių oro erdve.

NATO šalių naikintuvai iš karto pakilo iš aviacijos bazių Švedijoje ir Estijoje, kad lydėtų provokatorius jų „treniruotės“ metu.

