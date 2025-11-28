 
Vilnius +1°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: per išpuolį netoli Baltųjų rūmų žuvo Nacionalinės gvardijos kariškė

2025-11-28 06:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 06:50

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pranešė, kad mirė viena iš dviejų Nacionalinės gvardijos karių, pašautų diena anksčiau netoli Baltųjų rūmų.

Trumpas: „Manau, kad esame labai arti susitarimo su Ukraina“ (nuotr. SCANPIX)

„Ji buvo žiauriai užpulta, ji mirė“, – sakė D. Trumpas apie 20 metų moterį, tarnavusią Vakarų Virdžinijos Nacionalinėje gvardijoje.

Trečiadienio popietę, apie 14.15 val. (19.15 val. Grinvičo laiku) buvo apšaudyti du Nacionalinės gvardijos kariai, patruliavę netoli Vašingtono „Farragut West“ metro stoties, esančios netoli Baltųjų rūmų.

D. Trumpas sakė, kad kitas pašautas gvardijos karys, 24 metų vyras, tebekovoja dėl savo gyvybės.

Miesto policijos departamento vadovo pavaduotojas Jeffery Carrollas sakė, kad vienintelį įtariamąjį šaudymu sutramdė kiti Nacionalinės gvardijos kariai, jis buvo sulaikytas ir nugabentas į ligoninę.

Pareigūnai: įtariamasis – atvykėlis iš Afganistano

JAV Kolumbijos apygardos prokurorė Jeanine Pirro ketvirtadienį sakė, kad įtariamasis šaulys, 29 metų Afganistano pilietis, gyveno Belingame, Vašingtono valstijoje, kitoje šalies pusėje, su žmona ir penkiais vaikais. Pranešama, kad prieš išpuolį jis pervažiavo visą šalį iki pat JAV sostinės.

Pasak J. Pirro, per išpuolį jis panaudojo revolverį ir jam gresia 15 metų laisvės atėmimas dėl ginkluoto pasikėsinimo nužudyti. Ji patikslino, kad tai yra preliminarus vertinimas. Kol kas nežinomas išpuolio motyvas.

D. Trumpas šaudynes pavadino „teroro aktu“.

