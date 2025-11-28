Trumpas: per išpuolį netoli Baltųjų rūmų žuvo Nacionalinės gvardijos kariškė

„Ji buvo žiauriai užpulta, ji mirė“, – sakė D. Trumpas apie 20 metų moterį, tarnavusią Vakarų Virdžinijos Nacionalinėje gvardijoje.
Trečiadienio popietę, apie 14.15 val. (19.15 val. Grinvičo laiku) buvo apšaudyti du Nacionalinės gvardijos kariai, patruliavę netoli Vašingtono „Farragut West“ metro stoties, esančios netoli Baltųjų rūmų.
D. Trumpas sakė, kad kitas pašautas gvardijos karys, 24 metų vyras, tebekovoja dėl savo gyvybės.
Miesto policijos departamento vadovo pavaduotojas Jeffery Carrollas sakė, kad vienintelį įtariamąjį šaudymu sutramdė kiti Nacionalinės gvardijos kariai, jis buvo sulaikytas ir nugabentas į ligoninę.
Pareigūnai: įtariamasis – atvykėlis iš Afganistano
JAV Kolumbijos apygardos prokurorė Jeanine Pirro ketvirtadienį sakė, kad įtariamasis šaulys, 29 metų Afganistano pilietis, gyveno Belingame, Vašingtono valstijoje, kitoje šalies pusėje, su žmona ir penkiais vaikais. Pranešama, kad prieš išpuolį jis pervažiavo visą šalį iki pat JAV sostinės.
Pasak J. Pirro, per išpuolį jis panaudojo revolverį ir jam gresia 15 metų laisvės atėmimas dėl ginkluoto pasikėsinimo nužudyti. Ji patikslino, kad tai yra preliminarus vertinimas. Kol kas nežinomas išpuolio motyvas.
D. Trumpas šaudynes pavadino „teroro aktu“.
