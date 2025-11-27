 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Merzas ragins Trumpą persvarstyti sprendimą dėl Pietų Afrikos Respublikos

2025-11-27 19:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 19:39

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį pareiškė, kad paragins JAV prezidentą Donaldą Trumpą persvarstyti savo sprendimą nepakviesti Pietų Afrikos Respublikos (PAR) į 2026 m. G20 viršūnių susitikimą Floridoje. 

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį pareiškė, kad paragins JAV prezidentą Donaldą Trumpą persvarstyti savo sprendimą nepakviesti Pietų Afrikos Respublikos (PAR) į 2026 m. G20 viršūnių susitikimą Floridoje. 

0

JAV ir PAR nesutaria įvairiais vidaus ir užsienio politikos klausimais, praėjusią savaitę Vašingtonas ignoravo G20 viršūnių susitikimą Johanesburge. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas anksčiau šiais metais užsipuolė PAR prezidentą Cyrilą Ramaphosą per jo vizitą Baltuosiuose rūmuose, ypač dėl melagingų jo teiginių apie šalyje „baltųjų vykdomą genocidą“. 

Trečiadienį D. Trumpas pareiškė, kad neįtraukia PAR į 2026 m. viršūnių susitikimą, kuris turėtų vykti jo paties golfo kurorte Majamyje, nurodęs tariamus „siaubingus žmogaus teisių pažeidimus“ prieš baltuosius Pietų Afrikos Respublikoje.

„Per pokalbius ir susitikimus su Amerikos prezidentu (...) stengsiuosi įtikinti jį, kad būtų gerai pakviesti į Ameriką visas G20 nares“, – per spaudos konferenciją Berlyne sakė F. Merzas. 

„Apgailestauju, kad praėjusį savaitgalį Johanesburge nebuvo Amerikos vyriausybės atstovų“, – sakė F. Merzas ir pridūrė, kad G20 yra „vienas svarbiausių daugiašalių forumų, kuriuos vis dar turime pasaulyje“. 

F. Merzas teigė, kad nesutarimai su PAR galiausiai nebūtų naudingi Vašingtonui. „Amerikos vyriausybė be reikalo atsisako įtakos, įskaitant įtaką toje pasaulio dalyje, kuri tampa vis svarbesnė“, – sakė F. Merzas. 

PAR pasmerkė tai, ką pavadino D. Trumpo „baudžiamosiomis priemonėmis (...) grindžiamomis dezinformacija ir iškraipymais apie mūsų šalį“. 

Abiejų šalių nuomonės išsiskyrė tokiais klausimais kaip kaltinimai Izraeliui dėl genocido Gazos Ruože, PAR pateikti Tarptautiniam Teisingumo Teismui – aukščiausiajai Jungtinių Tautų institucijai. 

Savo ruožtu D. Trumpas nustatė PAR 30 proc. tarifus – didžiausius Užsachario Afrikoje. 

G20 sudaro 19 šalių, Europos Sąjunga ir Afrikos Sąjunga, visoms šioms šalims tenka 85 proc. pasaulio bendrojo vidaus produkto, jose gyvena du trečdaliai pasaulio gyventojų.

