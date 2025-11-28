 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas žada sausumos operacijas prieš Venesuelos kartelius: „Nustokite siųsti nuodus“

2025-11-28 06:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 06:32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad „labai greitai“ prasidės sausumos operacijos, skirtos įtariamiems Venesuelos narkotikų kontrabandininkams stabdyti.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad „labai greitai“ prasidės sausumos operacijos, skirtos įtariamiems Venesuelos narkotikų kontrabandininkams stabdyti.

REKLAMA
0

Per pokalbį su JAV kariais D. Trumpas sakė, kad „jau nebėra daug [Venesuelos narkotikų kontrabandininkų], atvykstančių jūra“, pridurdamas, kad jo administracija „beveik sustabdė“ narkotikų gabenimą į JAV jūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jūroje 85 proc. sustabdyta. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad žmonės nenori gabenti narkotikų jūra. O mes pradėsime juos stabdyti ir sausumoje. Sausuma yra lengviau, bet tai prasidės labai greitai. Mes juos įspėjame – nustokite siųsti nuodus į mūsų šalį“, – sakė JAV prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas anksčiau sakė, kad jo administracija svarsto galimybę susidoroti su narkotikų kontrabandininkais sausumos operacijomis – šalia atakų, kurias kariuomenė vykdo prieš laivus, įtariamus narkotikų gabenimu Karibų jūra.

REKLAMA

Pastarosiomis savaitėmis JAV karinės pajėgos ne kartą apšaudė įtariamus narkotikų gabentojus Karibuose ir nužudė daugiau nei 80 žmonių, rodo JAV duomenys.

Šie veiksmai sulaukė plačios kritikos, iš dalies dėl to, kad Vašingtonas iš pradžių nepateikė teisinio pagrindo šiems smūgiams.

D. Trumpo administracija paskelbė narkotikų kartelius teroristinėmis organizacijomis.

Venesuela kaltina Vašingtoną noru pakeisti šalies valdantįjį režimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų