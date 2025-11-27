Po šaudymo prie Baltųjų rūmų JAV stabdo afganistaniečių imigracijos prašymų nagrinėjimą

„Visų imigracijos prašymų, susijusių su Afganistano piliečiais, nagrinėjimas nedelsiant stabdomas neribotam laikui, kol bus peržiūrėti saugumo ir patikrinimo protokolai“, – tinkle „X“ teigė JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyba.
D. Trumpas kiek anksčiau nurodė, kad trečiadienio popietę įvykęs incidentas, kuomet prie„Farragut West“ metro stoties, netoli Baltųjų rūmų, buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos kariai, yra „teroro aktas“ ir kad įtariamas šaulys 2021 m. atvyko iš Afganistano. Anot pareigūnų, abu gvardiečiai yra sunkios būklės.
„Remdamasis geriausiais turimais duomenimis, Vidaus saugumo departamentas yra įsitikinęs, kad sulaikytas įtariamasis yra užsienietis, kuris atvyko į mūsų šalį iš Afganistano – pragaro skylės Žemėje“, – vaizdo kreipimesi iš Palm Byčo (Florida) sakė D. Trumpas.
Jis ėmėsi kaltinti savo pirmtaką Joe Bideną ir tvirtino, kad įtariamąjį „2021 m. atskraidino J. Bideno administracija (…) jo statusas buvo pratęstas pagal įstatymus, kuriuos pasirašė prezidentas J. Bidenas“.
Pasak JAV transliuotojo CNN, įtariamasis 2024 m. paprašė prieglobsčio, kai J. Bidenas vis dar ėjo prezidento pareigas, tačiau prašymą 2025 m. balandį patenkino D. Trumpo administracija. D. Trumpas į valdžią atėjo 2025 m. sausį.
D. Trumpas tvirtino, kad „kiekvienas svetimšalis, kuris atvyko į mūsų šalį iš Afganistano valdant J. Bidenui“, dabar turi būti dar kartą patikrintas.
„Turime imtis visų būtinų priemonių, kad iš bet kurios šalies būtų išsiųstas bet kuris svetimšalis, kuriam nepriklauso čia būti arba kuris neduoda naudos mūsų šaliai“, – kalbėjo JAV vadovas.
