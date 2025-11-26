Laukiama Padėkos dienos ir Juodojo penktadienio: žmonės masiškai naudoja „pirk dabar, mokėk vėliau“ paslaugą

Tuo metu šalies gyventojai ruošia šventinį stalą ir skundžiasi aukštomis kainomis prekybos centruose.
Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Prabangiame vieno Vašingtono viešbučio numeryje, blyksint fotoaparatams, pozuoja du kalakutai. Skirtingai nei jų gentainių, šių paukščių neištiko likimas atsidurti orkaitėje, o paskui – ir ant amerikiečių šventinio Padėkos dienos stalo. Per tradicinę ceremoniją Baltuosiuose rūmuose šiems kalakutams bus suteikta malonė.
Padėkos dienos kalakutų gelbėjimo tradiciją praėjusio amžiaus viduryje pradėjo JAV prezidentas Haris Trumanas. O vardus „laimingiesiems“ renka visa šalis, balsuodama socialiniuose tinkluose – šiais metais kalakutams išrinko Gobblo ir Waddlo vardus.
Maisto kainos įkandamos ne visiems amerikiečiams
O parduotuvių lentynose guli dešimtys tūkstančių bevardžių kalakutų, kuriuos amerikiečiai jau pradėjo pirkti. Tačiau ne visi įstengia įsigyti produktų šventiniam stalui.
„Kainos – absurdas, o tas vyras, sėdintis Baltuosiuose rūmuose, turi pasitraukti. Jis mus žlugdo. Donaldas Trumpas, bet kuris respublikonas dabar valgo geriau nei mes“, – komentuoja finansinių sunkumų patirianti 67 metų amerikietė Gale Hethcoat.
Eilės driekiasi ir prie maisto bankų. Kovą valdžia sumažino maisto paramos programą 500 milijonų dolerių, tačiau poreikis nemokamam maistui šalyje tik didėja.
„Man teko ieškoti maisto banko, nes maistas taip pabrango, o aš turiu išlaikyti šeimą. Pernelyg daug sąskaitų“, – teigia pirmą kartą besikreipiantis į maisto banką Devontae Conwellas.
Juodasis penktadienis neš pelnus
Tačiau tuo pačiu amerikiečiai nekantriai laukia dienos po Padėkos dienos – vadinamojo Juodojo penktadienio, kai parduotuvėse prasideda didžiulės nuolaidos. Vien prekybos tinklas „Walmart“ tikisi kelių milijardų dolerių.
„Didelis augimo šuolis, kurį matome šiemet, yra reikšmingas paslaugos „pirk dabar, mokėk vėliau“ naudojimo padidėjimas. Todėl tikimės 2 milijardų dolerių vertės pirkinių“, – sako klientų patirties optimizavimo specialistas Ericas Matisoffas.
Ekspertai prognozuoja, kad per penkias šventines dienas prie apsipirkimo karštligės prisijungs rekordinis amerikiečių skaičius – beveik 187 milijonai žmonių.
