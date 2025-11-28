ES atšovė Kremliui: akivaizdu, kad Putinas turi tam tikrų sunkumų

Europos Sąjunga laiko V. Zelenskį demokratiškai išrinktu Ukrainos prezidentu ir konstatuoja, kad Kremliuje sėdintis V. Putinas turi tam tikrų sunkumų tai pripažinti.
Tokią ES poziciją išsakė Europos Komisijos vyriausioji spaudos sekretorė Paula Pinho, praneša „Evropeiskaja pravda“.
ES pabrėžė, kad V. Zelenskis yra demokratiškai išrinktas Ukrainos prezidentas, nors V. Putinas to ir nepripažįsta.
ES remia Zelenskį
„Prezidentas Zelenskis yra Ukrainos žmonių demokratiškai išrinktas Ukrainos prezidentas“, – pabrėžė P. Pinho.
Ji pridūrė, kad ES bendradarbiauja su V. Zelenskiu ir remia jo „daugybę pastangų, kuriomis siekiama galutinai užbaigti šį baisų karą ir pasiekti taiką“.
„Akivaizdu, kad prezidentas Putinas turi tam tikrų sunkumų pripažindamas demokratiškai išrinktą kaimyninės šalies – Ukrainos – vadovą“, – konstatavo Europos Komisijos vyriausioji spaudos sekretorė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!