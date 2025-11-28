 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Financial Times“: tyrėjai gali tikrinti Jermako ryšius su milijonine korupcijos byla

2025-11-28 11:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 11:54

Ukrainą sudrebino nauji įtarimai – prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako aplinkoje atliktos kratos gali būti susijusios su korupcijos byla „Midas“, kuri jau atkreipė Vakarų dėmesį į korupcijos mastą šalyje, skelbia „Financial Times“.

„Financial Times“: tyrėjai gali tikrinti Jermako ryšius su milijonine korupcijos byla (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

2

Apie tai rašo „Financial Times“, remdamasis su situacija susipažinusiais šaltiniais.

Vienas jų teigė, kad kratos susijusios su korupcijos bylos „Midas“ tyrimu, kuris palietė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biurą ir lėmė kelių ministrų atsistatydinimą bei verslininko Timuro Mindičiaus, pabėgusio iš šalies, arešto orderio išdavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žurnalistai pažymi, kad ši byla sustiprino Vakarų sąjungininkų susirūpinimą dėl nuolatinio korupcijos masto Ukrainoje.

Leidinys taip pat primena, jog anksčiau V. Zelenskis paskyrė A. Jermaką delegacijos vadovu taikos derybose su JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija.

Pažymima, kad tai įvyko tuo metu, kai pats A. Jermakas kėlė prieštaringas nuomones, nes, būdamas prezidento administracijos vadovu, yra sukaupęs beprecedentę galią.

Jermako biure – krata

Lapkričio 28-osios rytą Ukrainos vyriausybiniame kvartale – sujudimas: Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) ir Kovos su korupcija prokuratūros (SAP) pareigūnai surengė kratą prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako biure, o akimirkas iš operacijos užfiksavo „Ukrainska pravda“ žurnalistai. Į tai sureagavo ir pats A. Jermakas.

„Šiandien NABU ir SAP atlieka procesinius veiksmus mano biure. Tyrėjams nėra jokių kliūčių. Jiems buvo suteikta visa prieiga, vietoje yra mano advokatai, kurie bendradarbiauja su teisėsauga. Iš mano pusės – visiškas bendradarbiavimas“, – rašė jis savo „Telegram“ kanale.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas apie karo Ukrainoje baigtį: lūžis jau prasidėjo (36)
Andrijus Jermakas (nuotr. SCANPIX)
Jermako biure – krata: į situaciją sureagavo ir jis pats (11)
Sujudimas Kyjive: Jermako biure atliekama krata (nuotr. Telegram)
Sujudimas Kyjive: Jermako biure atliekama krata (41)
Kremlius: europiečiai kraustosi į Rusiją dėl geresnės ekonomikos ir žodžio laisvės (nuotr. SCANPIX)
Proveržio ženklų nematyti: Putinas atmeta Trumpo taikos planą (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

