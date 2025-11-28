„Financial Times“: tyrėjai gali tikrinti Jermako ryšius su milijonine korupcijos byla

Apie tai rašo „Financial Times“, remdamasis su situacija susipažinusiais šaltiniais.
Vienas jų teigė, kad kratos susijusios su korupcijos bylos „Midas“ tyrimu, kuris palietė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biurą ir lėmė kelių ministrų atsistatydinimą bei verslininko Timuro Mindičiaus, pabėgusio iš šalies, arešto orderio išdavimą.
Žurnalistai pažymi, kad ši byla sustiprino Vakarų sąjungininkų susirūpinimą dėl nuolatinio korupcijos masto Ukrainoje.
Leidinys taip pat primena, jog anksčiau V. Zelenskis paskyrė A. Jermaką delegacijos vadovu taikos derybose su JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija.
Pažymima, kad tai įvyko tuo metu, kai pats A. Jermakas kėlė prieštaringas nuomones, nes, būdamas prezidento administracijos vadovu, yra sukaupęs beprecedentę galią.
Jermako biure – krata
Lapkričio 28-osios rytą Ukrainos vyriausybiniame kvartale – sujudimas: Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) ir Kovos su korupcija prokuratūros (SAP) pareigūnai surengė kratą prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako biure, o akimirkas iš operacijos užfiksavo „Ukrainska pravda“ žurnalistai. Į tai sureagavo ir pats A. Jermakas.
„Šiandien NABU ir SAP atlieka procesinius veiksmus mano biure. Tyrėjams nėra jokių kliūčių. Jiems buvo suteikta visa prieiga, vietoje yra mano advokatai, kurie bendradarbiauja su teisėsauga. Iš mano pusės – visiškas bendradarbiavimas“, – rašė jis savo „Telegram“ kanale.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!