  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Jermako biure – krata: į situaciją sureagavo ir jis pats

2025-11-28 10:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 10:05

Lapkričio 28-osios rytą Ukrainos vyriausybiniame kvartale – sujudimas: Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) ir Kovos su korupcija prokuratūros (SAP) pareigūnai surengė kratą prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako biure, o akimirkas iš operacijos užfiksavo „Ukrainska pravda“ žurnalistai. Į tai sureagavo ir pats A. Jermakas.

Andrijus Jermakas (nuotr. SCANPIX)

NABU ir SAP lapkričio 28-osios rytą vykdo kratą prezidento kanceliarijos vadovo A. Jermako biure Vyriausybės kvartale.

2

NABU ir SAP lapkričio 28-osios rytą vykdo kratą prezidento kanceliarijos vadovo A. Jermako biure Vyriausybės kvartale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žurnalistams pavyko nufilmuoti, kaip į vyriausybinio kvartalo teritoriją įėjo apie 10 NABU ir SAP darbuotojų.

„Ukrainska pravda“ siekia gauti NABU komentarą.

Jermakas pateikė savo komentarą

„Šiandien NABU ir SAP atlieka procesinius veiksmus mano biure. Tyrėjams nėra jokių kliūčių. Jiems buvo suteikta visa prieiga, vietoje yra mano advokatai, kurie bendradarbiauja su teisėsauga. Iš mano pusės – visiškas bendradarbiavimas“, – rašė jis savo „Telegram“ kanale.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sujudimas Kyjive: Jermako biure atliekama krata (nuotr. Telegram)
Sujudimas Kyjive: Jermako biure atliekama krata (35)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)
Ar pagaliau baigsis karas Ukrainoje? Ekspertas atskleidė, kas vyksta (51)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Taikos plano užkulisiai: JAV ir Ukraina tariasi dėl aiškių datų (19)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Ukrainiečių leidinys pažėrė kritiką Zelenskiui: „Dar ne per vėlu ištaisyti savo klaidas“ (6)

