Jermako biure – krata: į situaciją sureagavo ir jis pats

NABU ir SAP lapkričio 28-osios rytą vykdo kratą prezidento kanceliarijos vadovo A. Jermako biure Vyriausybės kvartale.
Žurnalistams pavyko nufilmuoti, kaip į vyriausybinio kvartalo teritoriją įėjo apie 10 NABU ir SAP darbuotojų.
„Ukrainska pravda“ siekia gauti NABU komentarą.
Jermakas pateikė savo komentarą
„Šiandien NABU ir SAP atlieka procesinius veiksmus mano biure. Tyrėjams nėra jokių kliūčių. Jiems buvo suteikta visa prieiga, vietoje yra mano advokatai, kurie bendradarbiauja su teisėsauga. Iš mano pusės – visiškas bendradarbiavimas“, – rašė jis savo „Telegram“ kanale.
