Ukrainos smūgiai sudrebino Rusijos karinę infrastruktūrą

„Sky News“ pranešė, kad naktį Rusijos miestuose Taganroge, Saratove ir Smolenske buvo girdėti sprogimai.
Ukrainos generalinis štabas dabar patvirtina naktį Rusijoje surengtus smūgius, kurių taikiniais tapo Saratovo naftos perdirbimo gamykla, dronų saugykla Sakų aerodrome ir kitos karinės bazės.
Taip pat teigiama, kad priešo oro gynybos sistemos buvo sunaikintos Sakų aerodrome, esančiame okupuotame Kryme.
Sudavė smūgius Rusijai
Naktį smūgiai suduoti ir degalų sandėliams bei „priešo personalo susitelkimo vietoms“ Donecko ir Luhansko regionuose.
Generalinis štabas dar nepatvirtino pranešimų apie smūgius Taganrogui ir Smolenskiui.
