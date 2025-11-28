 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos smūgiai sudrebino Rusijos karinę infrastruktūrą

2025-11-28 12:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 12:39

Ukrainos pajėgos naktį surengė taiklius smūgius Rusijos karinei infrastruktūrai – suduota Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, Sakų aerodromui okupuotame Kryme ir kelioms kitoms bazėms, skelbia Generalinis štabas. Karo vadovybė taip pat praneša apie sunaikintas priešo oro gynybos sistemas ir apgadintus degalų sandėlius Donbase, tačiau dalis smūgių Rusijos gilumoje dar nepatvirtinti.

Ukrainos smūgiai sudrebino Rusiją (nuotr. Telegram)

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sky News“ pranešė, kad naktį Rusijos miestuose Taganroge, Saratove ir Smolenske buvo girdėti sprogimai.

Ukrainos generalinis štabas dabar patvirtina naktį Rusijoje surengtus smūgius, kurių taikiniais tapo Saratovo naftos perdirbimo gamykla, dronų saugykla Sakų aerodrome ir kitos karinės bazės.

Taip pat teigiama, kad priešo oro gynybos sistemos buvo sunaikintos Sakų aerodrome, esančiame okupuotame Kryme.

Sudavė smūgius Rusijai

Naktį smūgiai suduoti ir degalų sandėliams bei „priešo personalo susitelkimo vietoms“ Donecko ir Luhansko regionuose.

Generalinis štabas dar nepatvirtino pranešimų apie smūgius Taganrogui ir Smolenskiui.

