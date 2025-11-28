Kremlius: Trumpo taikos planas perduotas Rusijai

JAV prezidento D. Trumpo taikos planas, suderintas su Ukraina, perduotas Kremliui ir bus svarstomas kitą savaitę, pareiškė D. Peskovas.
Nebuvo apsieita ir be teiginių, kad esą „Zelenskio teisėtumas“ kelia tam tikrų problemų, rašo „Telegram“ kanalas UNIAN.
Kartu jis pabrėžė, kad „visi nori, jog konfliktas būtų išspręstas taikiai“.
Putinas pakomentavo JAV taikos planą
Vis dėlto, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pirmą kartą pakomentavęs atnaujintą JAV taikos planą, greitai davė suprasti, kad Maskva nėra pasirengusi kompromisams.
Tai liudija jo pareiškimai spaudos konferencijoje, kurioje jis vienu metu pavadino Vašingtono pasiūlymą „pagrindu būsimiems susitarimams“, bet kartu vėl pateikė ultimatinius teritorinius reikalavimus, rašo „Sky News“.
Pagrindiniu „svarbiausiu momentu“ derybose V. Putinas vėl įvardijo Rusijos suvereniteto Kryme ir Donbase pripažinimą – punktą, dėl kurio ankstesnė JAV taikos plano versija Ukrainai buvo visiškai nepriimtina.
