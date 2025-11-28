 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius: Trumpo taikos planas perduotas Rusijai

2025-11-28 10:59 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-28 10:59

Kremliui perduotas su Ukraina suderintas Donaldo Trumpo taikos planas netrukus bus svarstomas Maskvoje – tai patvirtino Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas, kartu užsiminęs ir apie tariamas Volodymyro Zelenskio „legitimumo“ problemas bei pabrėžęs, kad visi esą siekia taikaus konflikto sprendimo.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
13

Kremliui perduotas su Ukraina suderintas Donaldo Trumpo taikos planas netrukus bus svarstomas Maskvoje – tai patvirtino Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas, kartu užsiminęs ir apie tariamas Volodymyro Zelenskio „legitimumo" problemas bei pabrėžęs, kad visi esą siekia taikaus konflikto sprendimo.

1

JAV prezidento D. Trumpo taikos planas, suderintas su Ukraina, perduotas Kremliui ir bus svarstomas kitą savaitę, pareiškė D. Peskovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nebuvo apsieita ir be teiginių, kad esą „Zelenskio teisėtumas“ kelia tam tikrų problemų, rašo „Telegram“ kanalas UNIAN.

Kartu jis pabrėžė, kad „visi nori, jog konfliktas būtų išspręstas taikiai“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Putinas pakomentavo JAV taikos planą

Vis dėlto, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pirmą kartą pakomentavęs atnaujintą JAV taikos planą, greitai davė suprasti, kad Maskva nėra pasirengusi kompromisams.

Tai liudija jo pareiškimai spaudos konferencijoje, kurioje jis vienu metu pavadino Vašingtono pasiūlymą „pagrindu būsimiems susitarimams“, bet kartu vėl pateikė ultimatinius teritorinius reikalavimus, rašo „Sky News“.

Pagrindiniu „svarbiausiu momentu“ derybose V. Putinas vėl įvardijo Rusijos suvereniteto Kryme ir Donbase pripažinimą – punktą, dėl kurio ankstesnė JAV taikos plano versija Ukrainai buvo visiškai nepriimtina.  

