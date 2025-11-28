„The Telegraph“: Lietuva – viena pagrindinių Rusijos hibridinių atakų taikinių

Kaip rašo „The Telegraph“, tai sukelia chaosą oro eisme ir žymi naują etapą Rusijos hibridiniame kare prieš Europą.
Nuo spalio antras pagal dydį Baltijos šalių oro uostas – Vilniaus oro uostas – buvo priverstas devynis kartus stabdyti veiklą dėl oro balionų antplūdžio.
Per pastaruosius metus Lietuvos institucijos perėmė ne mažiau kaip 550 oro balionų, nors tikrasis paleistų balionų skaičius tikriausiai yra gerokai didesnis.
Baltarusijos informacinės agentūros „Belsat“ duomenimis, numušama tik apie 28 proc. visų balionų.
„The Telegraph“ teigiama, kad oro balionų spiečiai yra „hibridinė ataka“ prieš Vakarus, vykdoma su Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos pritarimu.
Įspėjama, kad šie paleidimai kelia „rimtą“ grėsmę NATO saugumui rytiniame flange ir „vykdomi platesniame agresyvaus Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste“.
Kuo tai pavojinga?
Nors oro balionai dažniausiai naudojami kontrabandai gabenti, „The Telegraph“, remdamasis Lietuvos pareigūnais, teigia, kad ateityje jie gali būti aprūpinti šnipinėjimo kameromis, padegamaisiais įtaisais ar net sprogmenimis.
Dar didesnį susirūpinimą kelia tai, kad kiekvienas sėkmingai sieną kirtęs balionas leidžia Rusijai sudaryti silpnųjų NATO rytinio flango vietų žemėlapį.
Eitvydas Bajarūnas, buvęs Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje, teigė, kad oro balionai yra daug grėsmingesni nei gali pasirodyti.
„Jei ruošiatės karui, turite žinoti Lietuvos reagavimo laiką. Šie balionai nėra kariniai, bet jie tikrina NATO reagavimo laiką ir oro gynybos reakciją, atskleidžia Lietuvos, NATO ir ES silpnąsias vietas“, – sakė jis.
