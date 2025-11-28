Putinas kalbėjo apie mūšius Komsomolske: toks miestas Ukrainoje neegzistuoja

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pranešė aplankysiantis Vladimirą Putiną Maskvoje
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pranešė, kad penktadienį Maskvoje susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, su kuriuo aptars energetiką.
„Važiuoju ten, kad užtikrinčiau, jog Vengrijai šią žiemą ir kitais metais būtų užtikrintas energijos tiekimas už prieinamą kainą“, – teigė nacionalistų lyderis vaizdo įraše socialiniame tinkle „Facebook“.
Sujudimas Kyjive: Jermako biure atliekama krata
Lapkričio 28-osios rytą Ukrainos vyriausybiniame kvartale – sujudimas: Nacionalinio kovos su korupcija biuro (NABU) ir Kovos su korupcija prokuratūros (SAP) pareigūnai surengė kratą prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako biure, o akimirkas iš operacijos užfiksavo „Ukrainska pravda“ žurnalistai.
Zelenskis užsimena apie kitą savaitę vyksiantį aukšto lygio susitikimą, skirtą karo užbaigimui
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsiminė apie kitą savaitę vyksiantį aukšto lygio susitikimą, skirtą aptarti būdus, kaip užbaigti Rusijos karą prieš jo šalį.
„Kitą savaitę ne tik mūsų delegacijos, bet ir manęs laukia svarbios derybos, ir mes ruošiame tvirtą pagrindą šioms deryboms“, – ketvirtadienį savo vakarinėje vaizdo žinutėje iš Kyjivo pareiškė V. Zelenskis.
Jis jokių detalių nepateikė, tačiau po Jungtinių Valstijų ir Ukrainos derybų dėl taikos plano esama galimybės, kad V. Zelenskis vėl susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Abi pusės neseniai užsiminė, kad jos iš esmės laikosi tos pačios pozicijos. Jos nurodė, kad yra tik nedidelių skirtumų, tačiau gali būti, jog čia iš tikrųjų kalbama apie pagrindinį klausimą, kaip pasielgti su Rusijos okupuotomis Ukrainos teritorijomis.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pakartojo, kad nebus jokio susitarimo, jei Ukrainos kariuomenė nepasitrauks iš paskutinių pozicijų Donecko ir Luhansko srityse. Ukraina kol kas atmeta tokią galimybę ir nenori teisiškai atsisakyti okupuotų teritorijų.
„Rusijos karas tęsiasi, ir mes visi girdime, kad Rusija ignoruoja didžiųjų pasaulio valstybių pastangas iš tikrųjų užbaigti karą ilgalaike taika“, – tvirtino V. Zelenskis. Tačiau klausimas, ar įsivyraus taika, nepriklauso nuo Rusijos grasinimų, pridūrė Ukrainos vadovas.
JAV svarstomas taikos planas Ukrainai gali tapti skaudžiu smūgiu Europai: analitikai perspėja, kad kompromisas dėl Rusijos okupuotų teritorijų atvertų žemynui milžinišką ekonominę naštą, stabdytų investicijas ir dešimtmečiams įstumtų ES į finansinę nežinią, rašo „Reuters“.
Proveržio ženklų nematyti: Putinas atmeta Trumpo taikos planą
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pirmą kartą pakomentavo atnaujintą JAV taikos planą, tačiau, nepaisant pradinio taikaus tono, greitai davė suprasti, kad Maskva nėra pasirengusi kompromisams.
Kyjivas pateikė griežtą žinią: neatiduos jokių teritorijų
Ukraina neatsisakys savo teritorijų mainais į taikos susitarimą. Tokį pareiškimą prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas išsakė „The Atlantic“.
„Šiandien nė vienas protingas žmogus nepasirašys dokumento dėl teritorijų atidavimo. Kol Zelenskis yra prezidentas, niekas neturėtų tikėtis, kad mes atsisakysime savo žemių. Jis nepasirašys jokio dokumento, kuriuo būtų atiduodamos teritorijos. Konstitucija tai draudžia. Niekas negali to padaryti, jei nenori eiti prieš Ukrainos Konstituciją ir Ukrainos tautą“, – pareiškė A. Jermakas.
Pasak jo, Ukraina yra pasirengusi aptarti tik tai, kur turėtų būti nubrėžta riba, skirianti karo šalių kontroliuojamas teritorijas.
„Viskas, apie ką mes šiandien galime realiai kalbėti, yra ribos nustatymas. Ir būtent tai mums reikia padaryti“, – pridūrė jis.
Putinas kalbėjo apie mūšius Komsomolske: toks miestas Ukrainoje neegzistuoja
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pareiškė apie karo veiksmus Komsomolske, nors tokio miesto nėra nei Donbase, nei apskritai Ukrainoje.
Kaip praneša „Astra“, per spaudos konferenciją po vizito Kirgizijoje V. Putinas pasakojo apie situaciją Pokrovske ir Myrnohrade, o tuomet netikėtai perėjo prie Komsomolsko.
Jis šį tariamą miestą apibūdino kaip esantį šiaurės rytuose Donbase. Pasak V. Putino, jame tęsiasi karo veiksmai, o Rusijos ginkluotosios pajėgos esą „jau išlaisvino nemažą skaičių pastatų“.
Tačiau nurodytame fronto ruože nėra jokio miesto su tokiu pavadinimu.
Tikėtina, kad V. Putinas turėjo omenyje Konsiantynivką.
Iš tikrųjų miestas, anksčiau vadintas Komsomolsku, yra Poltavos srityje, tačiau nuo 2016 metų jis oficialiai pervadintas į Horišni Plavni pagal desovietizacijos įstatymą.