  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Merzas: Orbanas nederino su mumis vizito į Maskvą

2025-11-28 15:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 15:04

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas griežtai įvertino Vengrijos premjero Viktoro Orbano kelionę į Maskvą. Jis, be kita ko, priminė apie suintensyvėjusius Rusijos oro smūgius prieš Ukrainą po V. Orbano vizito Maskvoje praėjusių metų liepą, „iš karto po to, kai jo šalis perėmė pirmininkavimą ES“.

Vokietijoje – išpuolis prieš merę: Merzas pasmerkė siaubingą ataką (nuotr. SCANPIX)

1

„Tada tas vizitas buvo ne tik nesėkmingas. Praėjus kelioms valandoms po šio vizito būta vienų smarkiausių Rusijos pajėgų atakų prieš civilinę infrastruktūrą ir civilinius taikinius Ukrainoje, – kalbėjo F. Mrerzas, Berlyne priėmęs Slovėnijos ministrą pirmininką Robertą Golobą. – Tikiuosi, kad tokios Rusijos reakcijos šį kartą nebus“. Kancleris pažymėjo, kad V. Orbanas lankosi Maskvoje „be Europos mandato ir nesuderinęs su mumis“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Golobas sakė nekalbėsiąs diplomatiškai. „Bijau, kad Viktoras Orbanas jau senokai nežaidžia už Europos komandą“, – teigė jis. Į šį kontekstą esą patenka ir šis vizitas.

„Nesitikime iš šio vizito jokios naudos ar privalumų“, – sakė R. Golobas. V. Orbanas, anot jo, visų pirma veikia dėl savo paties interesų.

V. Orbanas penktadienį Maskvoje susitiko su V. Putinu.

