Merzas: Orbanas nederino su mumis vizito į Maskvą

„Tada tas vizitas buvo ne tik nesėkmingas. Praėjus kelioms valandoms po šio vizito būta vienų smarkiausių Rusijos pajėgų atakų prieš civilinę infrastruktūrą ir civilinius taikinius Ukrainoje, – kalbėjo F. Mrerzas, Berlyne priėmęs Slovėnijos ministrą pirmininką Robertą Golobą. – Tikiuosi, kad tokios Rusijos reakcijos šį kartą nebus“. Kancleris pažymėjo, kad V. Orbanas lankosi Maskvoje „be Europos mandato ir nesuderinęs su mumis“.
R. Golobas sakė nekalbėsiąs diplomatiškai. „Bijau, kad Viktoras Orbanas jau senokai nežaidžia už Europos komandą“, – teigė jis. Į šį kontekstą esą patenka ir šis vizitas.
„Nesitikime iš šio vizito jokios naudos ar privalumų“, – sakė R. Golobas. V. Orbanas, anot jo, visų pirma veikia dėl savo paties interesų.
V. Orbanas penktadienį Maskvoje susitiko su V. Putinu.
