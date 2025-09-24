Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Kaina per didelė“: Zalužnas pirmą kartą pasisakė apie Kursko operacijos rezultatus

2025-09-24 11:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 11:55

Buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas pirmą kartą pasisakė apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operacijos Kursko srityje rezultatus, pavadindamas jos kainą „pernelyg didele“. Apie tai jis rašo straipsnyje ukrainiečių naujienų portalui „Dzerkalo tyžnia“.

Valerijus Zalužnas (nuotr. SCANPIX)
8

1

Analizuodamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų proveržį Kursko srityje, V. Zalužnas pabrėžė, kad tokios operacijos, „jei jos pateisinamos žmonių aukomis ir turi apibrėžtus tikslus, gali būti vykdomos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tačiau praktika parodė, kad izoliuotas taktinis proveržis siauroje fronto atkarpoje neatneša reikiamos sėkmės puolantiems. Gynėjai sugebėjo pasinaudoti technologiniais ir taktiniais pranašumais ir laikui bėgant ne tik neleido taktiniam proveržiui virsti operatyviniu laimėjimu, bet ir patys atliko taktinį žengimą į priekį – taip pat be operatyvinio laimėjimo“, – pažymėjo jis.

Buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas pabrėžė, kad Kursko operacijos kaina jam nežinoma, „tačiau akivaizdu, kad kaina buvo pernelyg didelė“.

Anksčiau Kursko operacijos rezultatus komentavo dabartinis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis. Jis paaiškino, kad jam pagrindinis uždavinys buvo kuo giliau įsiskverbti į priešo teritoriją ir išlaikyti tas teritorijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
Šaltas atsakas Vašingtonui: Zalužnas ignoravo Vance‘o skambučius (19)

