Gripas guldo lietuvius: sergančiųjų padaugėjo trigubai

Jo duomenimis, ankstesnę savaitę (47-ąją metų savaitę) jis buvo mažesnis (587,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų).
Gripo skaičiai išaugo trigubai
Mažiausias sergamumas buvo Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Lyginant su ankstesne savaite gripo atvejų skaičius padidėjo trigubai, o COVID-19 ligos – išliko panašus. Praėjusią savaitę (48-ąją metų savaitę) Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 33 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 27. Dėl šių ligų 4 asmenys buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Registruotas 1 mirties nuo COVID-19 ligos atvejis (iš viso šį gripo sezoną 21).
Auga sergamumas gripu tarp vaikų
Didėja sergamumas gripu, ypač tarp vaikų – 48-ąją metų savaitę jie sudarė daugiau nei 60 proc. visų susirgusiųjų. Ligoninėse gydomų asmenų skaičius taip pat auga, ypač tarp vaikų, kurie 48-ąją metų savaitę sudarė 67 proc., ir vyresnių nei 65 metų amžiaus asmenų (jie sudarė 30 proc. visų ligoninėse gydomų asmenų).
Lietuvoje sergamumo gripu rodikliai panašūs į kitų Europos Sąjungos šalių – matoma aiški sergamumo didėjimo tendencija, kuri šiemet fiksuojama maždaug trimis savaitėmis anksčiau nei ankstesniais sezonais. Todėl skiepų nuo gripo rekomenduojama neatidėlioti, ypač tai raginame padaryti rizikos grupėms priklausančius asmenis. Valstybės lėšomis nuo gripo skiepijami:
- 2–7 metų vaikai;
- 65 metų ir vyresni asmenys;
- visi, sergantys lėtinėmis ligomis;
- socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
- nėščiosios.
NVSC specialistai primena, kad vieno vizito metu galima skiepytis ir nuo gripo, ir nuo COVID-19. Norint pasiskiepyti nuo gripo, reikia kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje asmuo prisirašęs, o dėl vakcinacijos nuo COVID-19 ligos – į bet kurią gydymo įstaigą, užsakiusią šių vakcinų.
Svarbiausi kvėpavimo takų infekcijos prevencijos aspektai:
