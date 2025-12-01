 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Koronavirusas COVID-19

Gripas guldo lietuvius: sergančiųjų padaugėjo trigubai

2025-12-01 15:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 15:54

Lietuvoje lapkričio 24–30 d. (48-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 712,0 atvejo 100 tūkst. gyventojų, skelbia Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Lietuvoje lapkričio 24–30 d. (48-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 712,0 atvejo 100 tūkst. gyventojų, skelbia Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (NVSC).

REKLAMA
0

Jo duomenimis, ankstesnę savaitę (47-ąją metų savaitę) jis buvo mažesnis (587,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gripo skaičiai išaugo trigubai

Mažiausias sergamumas buvo Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

REKLAMA
REKLAMA

Lyginant su ankstesne savaite gripo atvejų skaičius padidėjo trigubai, o COVID-19 ligos  – išliko panašus. Praėjusią savaitę (48-ąją metų savaitę) Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 33 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 27. Dėl šių ligų 4 asmenys buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Registruotas 1 mirties nuo COVID-19 ligos atvejis (iš viso šį gripo sezoną 21).

REKLAMA

 

Auga sergamumas gripu tarp vaikų

Didėja sergamumas gripu, ypač tarp vaikų – 48-ąją metų savaitę jie sudarė daugiau nei 60 proc. visų susirgusiųjų. Ligoninėse gydomų asmenų skaičius taip pat auga, ypač tarp vaikų, kurie 48-ąją metų savaitę sudarė 67 proc., ir vyresnių nei 65 metų amžiaus asmenų (jie sudarė 30 proc. visų ligoninėse gydomų asmenų).

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvoje sergamumo gripu rodikliai panašūs į kitų Europos Sąjungos šalių – matoma aiški sergamumo didėjimo tendencija, kuri šiemet fiksuojama maždaug trimis savaitėmis anksčiau nei ankstesniais sezonais. Todėl skiepų nuo gripo rekomenduojama neatidėlioti, ypač tai raginame padaryti rizikos grupėms priklausančius asmenis. Valstybės lėšomis nuo gripo skiepijami:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
  • 2–7 metų vaikai;
  • 65 metų ir vyresni asmenys;
  • visi, sergantys lėtinėmis ligomis;
  • socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai;
  • sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
  • nėščiosios. 

NVSC specialistai primena, kad vieno vizito metu galima skiepytis ir nuo gripo, ir nuo COVID-19.  Norint pasiskiepyti nuo gripo, reikia kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje asmuo prisirašęs, o dėl vakcinacijos nuo COVID-19 ligos – į bet kurią gydymo įstaigą, užsakiusią šių vakcinų.

Svarbiausi kvėpavimo takų infekcijos prevencijos aspektai:

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ligoninė (Juliaus Kalinsko nuotr.) (nuotr. Elta)
Sezonas įsibėgėja: vienas žmogus dėl gripo pateko į reanimaciją (3)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų