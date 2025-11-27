Ilgai nepraeina kosulys? Pasakė, kada vertėtų sunerimti

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Jurgita Jankauskienė paaiškina, kada verta sunerimti, kokios priežastys dažniausiai lemia ilgai trunkantį kosulį ir kokios priemonės gali padėti jį suvaldyti.
Kada kosulys laikomas „ilgai užsitęsusiu“?
Pasak J. Jankauskienės, kosulys, trunkantis iki dviejų savaičių, dažniausiai laikomas ūminiu ir susijęs su peršalimu ar viršutinių kvėpavimo takų infekcija.
„Jei kosulys tęsiasi ilgiau nei aštuonias savaites, jis jau laikomas lėtiniu. Tokį kosulį gali sukelti balso stygų uždegimas, bronchitas, įvairių infekcijų komplikacijos, LOPL, rūkymas ar darbas su dulkėmis ir chemikalais, stiprios alergijos, širdies ar net virškinimo sutrikimai, pavyzdžiui, refliuksas“, – aiškina vaistininkė.
Specialistė pabrėžia, kad į gydytoją reikėtų kreiptis iš karto, jei kosulį lydi skausmas krūtinėje, dusulys, karščiavimas ar kraujo priemaišos skrepliuose.
Dažniausios užsitęsusio kosulio priežastys
Lėtinį kosulį gali lemti įvairios priežastys. Pasak vaistininkės, po virusinės infekcijos gleivinė dar kelias savaites išlieka jautri, todėl kosulys gali nepraeiti taip greitai, kaip tikimasi.
„Kosulį gali išprovokuoti alergijos, ilgai besitęsianti sloga, užterštas oras, dulkių ar toksinų poveikis, rūkymas ar net pasyvus rūkymas (dažnas buvimas arti rūkančių žmonių).
Priežastimi gali tapti ir negydomas refliuksas, astma ar lėtinis bronchitas“, – toliau vardija J. Jankauskienė.
Kai kuriais atvejais užsitęsęs kosulys gali būti ir rimtesnių ligų – plaučių uždegimo ar bakterinės infekcijos – požymis.
Vaistininkės teigimu, vaikams dažniausiai kosulį sukelia virusinės infekcijos ar alergijos, nes jų kvėpavimo takai yra jautresni. Tuo metu suaugusiesiems dažniau pasitaiko rūkymo, refliukso ar lėtinių ligų sukeltas kosulys.
„Svarbiausia – stebėti, ar kosulys nesikeičia, nestiprėja ir nėra lydimas kitų simptomų“, – primena vaistininkė.
Ką gali pasiūlyti vaistinė?
Palengvinti gerklės dirglumą ir sausumą gali įvairios priemonės.
„Naudingi preparatai su islandine kerpena, propoliu, šalaviju, medumi ar liepžiedžiais. Padėti gali sirupai ir purškalai, turintys natūralių aliejų – šaltalankių ar medetkų“, – pataria J. Jankauskienė.
Ji taip pat rekomenduoja gerti daug šiltų, bet ne karštų gėrimų, ypač liepžiedžių, čiobrelių, aviečių ar pušų pumpurų arbatas. Renkantis priemones, visada verta pasitarti su vaistininku ar gydytoju.
Pavojingi simptomai, kurių nereikėtų ignoruoti
„Jeigu kosulys tęsiasi ilgiau nei tris ar keturias savaites, pasirodo pūlingi ar gelsvi skrepliai, kraujo priemaišos, jaučiamas dusulys, skausmas krūtinėje ar karščiavimas – būtina nedelsiant kreiptis į gydytojus“, – pabrėžia J. Jankauskienė.
Tokie požymiai gali signalizuoti rimtesnes sveikatos problemas – nuo bakterinės infekcijos iki plaučių ligų.
Sausas ar šlapias kosulys: kaip skiriasi gydymas?
Vaistininkė paaiškina, kad sausam kosuliui būdingas kvėpavimo takų dirginimas, bet sekreto neatkosėjimas.
„Jį gali sukelti refliuksas, alergijos, sinusitas ar astma. Tokiu atveju svarbu drėkinti kvėpavimo takus – padeda sirupai, pastilės, arbatos ir, svarbiausia, pakankamas vandens kiekis“, – sako ji.
Tuo tarpu šlapio kosulio metu sekretas turi būti skatinamas, o ne slopinamas:
„Vartokite atsikosėjimą lengvinančius preparatus ir daug skysčių, kad gleivės suskystėtų. Jei būklė negerėja – būtina gydytojo konsultacija“, – priduria vaistininkė.
Gyvenimo būdo įtaka
Rūkymas – viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių kosulys gali tapti lėtinis.
„Vertėtų bent kuriam laikui atsisakyti rūkymo ir vengti pasyvaus dūmų poveikio. Taip pat svarbu drėkinti patalpų orą, laikytis subalansuotos mitybos, pakankamai ilsėtis ir saugotis šalto oro“, – pataria J. Jankauskienė.
Pasak jos, tinkama gyvensena ir priežiūra gali gerokai sutrumpinti kosulio trukmę bei padėti greičiau pasveikti.
