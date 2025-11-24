 
TV3 naujienos > Lietuva

Pateikė naujausias prognozės dėl gripo „piktumo“: štai kas laukia

2025-11-24 17:28
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 17:28

Nors kalendorinė žiema dar neprasidėjo, aiškėja, kokio gripo sezono galima tikėtis. Naujausiais duomenimis, Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centras (ELPKC) gripo riziką bendroje populiacijoje vertina kaip vidutinę. Tai siejama su labiau, nei įprasta, pakitusia A(H3N2) gripo viruso padermės atmaina. Tiesa, rizikos grupėms liga gali būti gerokai pavojingesnė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, 2025 m. lapkričio 21 d. ELPKC paskelbė gripo rizikos Europos Sąjungos (ES) / Europos ekonomikos erdvės (EEE) šalyse vertinimą.

Gripo viruso atmaina pakito labiau, nei įprasta

Naujausiais duomenimis, ES / EEE šalyse gripo atvejai registruojami 3–4 savaitėmis anksčiau nei per pastaruosius du sezonus.

„Remiantis šiuo metu turima informacija, ELPKC vertina gripo riziką kaip vidutinę bendroje ES / EEE populiacijoje. Tai siejama su labiau, nei įprasta, pakitusia A(H3N2) gripo viruso padermės atmaina (subclade K) bei ankstesniais metais neintensyviai cirkuliavusio gripo viruso A(H3N2) potipiu. Išlieka didelė rizika, kad sunkūs atvejai bus fiksuojami tarp rizikos grupių asmenų (vyresnio amžiaus žmonių, asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis ir kt.).

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, ELPKC rekomenduoja pasiskiepyti nuo gripo kaip įmanoma greičiau, ypač rizikos grupėms priklausantiems asmenims. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos bei socialinės globos įstaigos raginamos sustiprinti savo infekcijų prevencijos bei kontrolės priemones, – rašoma pranešime spaudai.

Sergamumas gripu auga

ELPKC 46-osios savaitės duomenimis, ES / EEE šalyse, į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius didėja, kaip ir įprasta tokiu metų laiku. Sergamumas COVID-19 liga toliau mažėja visose amžiaus grupėse.

„Sergamumas gripu toliau didėja, ypač tarp 5–14 metų amžiaus vaikų. Visos šalys praneša apie vyraujantį A tipo gripą, o pastarosiomis savaitėmis didžiausią įtaką padidėjimui turi A(H3N2) virusas. Kai kuriose šalyse į ligonines patenkančių asmenų skaičius didėja, dėl gripo paguldoma daugiau vyresnių nei 65 metų amžiaus asmenų.

Sergamumas respiraciniu sincitiniu virusu (RSV) prasidėjo  maždaug viena savaite vėliau nei praėjusį sezoną. RSV daugiausiai serga vaikai iki 5 metų amžiaus“, – skelbė NVSC. 

Dėl E. sveikatos atnaujinimo sutriko duomenų perdavimas

Įstaiga išplatintame pranešime taip pat paaiškino, kodėl jau antrą savaitę nepateikiami išsamūs sergamumo Lietuvoje duomenys.

„Įdiegus naują diagnozių tvarkymo modelį E. sveikatoje, pasikeitė ir formatas, kuriuo duomenys apie sergamumą teikiami Nacionaliniam visuomenei sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC). Siekdamas užtikrinti duomenų patikimumą ir tikslumą, NVSC kartu su Registrų centru derina teikiamų duomenų imtį pagal atnaujintą diagnozių statusą. Planuojama, kad naujausi sergamumo gripu, COVID-19 liga ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis duomenys bus skelbiami šią savaitę“,  

Turimais duomenimis, lapkričio 17–23 d. (47-ąją metų savaitę) savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyta 15 asmenų, dėl COVID-19 ligos – 31. Vienam, sergančiam gripu, prireikė gydymo reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje.

„Ligoninėse gydomų asmenų skaičius didėja, ypač vaikų ir vyresnių nei 65 metų amžiaus, todėl NVSC, atsižvelgdamas į ELPKC rekomendacijas, ragina aktyviai skiepytis rizikos grupių asmenis“, – aiškino NVSC specialistai.

Įstaiga priminė, kad gripas nuo kitų kvėpavimo takų infekcijų skiriasi tuo, kad yra pavojingas dėl sukeliamų komplikacijų ar net mirties. Gripo virusai kinta, todėl skiepytis svarbu kasmet. Imunitetas po pasiskiepijimo susiformuoja vidutiniškai per 10–14 dienų ir paprastai trunka apie 6 mėnesius.

Vienu metu – du skiepai 

Sergamumas gripu kyla, todėl rizikos grupių asmenims, kurie dar nepasiskiepijo, rekomenduojama skiepų nuo gripo neatidėlioti. Valstybės lėšomis nuo gripo skiepijami: 

  • 2–7 metų vaikai;
  • 65 metų ir vyresni asmenys;
  • visi, sergantys lėtinėmis ligomis;
  • socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojai;
  • sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
  • nėščiosios.  

Primenama, kad vieno vizito metu galima skiepytis ir nuo gripo, ir nuo COVID-19. Norint pasiskiepyti nuo gripo, reikia kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje asmuo prisirašęs, o dėl vakcinacijos nuo COVID-19 ligos – į bet kurią gydymo įstaigą, užsakiusią šių vakcinų.

Lietuvos gyventojai gan aktyviai skiepijasi nuo sezoninio gripo, iš visų valstybės lėšomis į gydymo įstaigas pristatytų gripo vakcinų (208 502) sunaudota 48 proc.

REKLAMA
