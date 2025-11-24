 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Sezonas įsibėgėja: vienas žmogus dėl gripo pateko į reanimaciją

2025-11-24 14:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 14:36

Nors virusų sezonas jau įsibėgėjęs, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys apie sergamumą atskirose Lietuvos savivaldybėse jau antrą savaitę vėluoja. Tiesa, iš ligoninių pasiekia informacija, kad aiškėja, kad daugėja dėl gripo paguldomų žmonių, vienas jų gydomas intensyvios terapijos-reanimacijos skyriuje.

Nors virusų sezonas jau įsibėgėjęs, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys apie sergamumą atskirose Lietuvos savivaldybėse jau antrą savaitę vėluoja. Tiesa, iš ligoninių pasiekia informacija, kad aiškėja, kad daugėja dėl gripo paguldomų žmonių, vienas jų gydomas intensyvios terapijos-reanimacijos skyriuje.

REKLAMA
1

Nors sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI), gripu ir COVID-19 Lietuvoje kol kas didėja pamažu, NVSC duomenimis, per praėjusią (47-ąją metų) savaitę Kauno apskrityje vienas gripu sergantis asmuo, priklausantis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupei, gydytas reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje. Ligoninėse dėl gripo iš viso gydyta 15 asmenų, 10 iš jų buvo vaikai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu mirčių nuo COVID-19 praėjusią savaitę (kaip ir dar ankstesnę) nefiksuota. Ligoninėse dėl šios ligos 47-ąją savaitę gydytas 31 žmogus, daugiau nei pusė jų – vyresni nei 65 metų.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau duomenų apie sergamumo situaciją NVSC nepateikia jau antrą savaitę. Kaip nurodoma tinklalapyje, duomenys vėluoja dėl techninių duomenų generavimo problemų.

REKLAMA

Remiantis 45-osios metų savaitės (lapkričio 3–9 d.) duomenimis, bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 810,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, ankstesnę savaitę (spalio 27 d. – lapkričio 2 d.) jis buvo didesnis – 949,1atvejo 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumas buvo Utenos apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).

REKLAMA
REKLAMA

Kaip nurodo NVSC, sergamumas gripu pamažu kyla, tačiau bendras sergamumas išlieka panašus į praeitų sezonų.

Įspėja dėl „blogiausio gripo sezono“ 

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad tuo metu ekspertai Jungtinėje Karalystėje (JK) skelbia apie galimą „blogiausią gripo sezoną“ per dešimtmetį.

JK nacionalinė sveikatos tarnyba neseniai NHS perspėjo, kad laukia sunki žiema dėl naujos gripo A(H3N2) štamo versijos. Kaip jau skelbta, ekspertai paragino Didžiosios Britanijos gyventojus ruoštis „blogiausiam gripo sezonui per visą istoriją“, nes, pasak jų, žmonės gali užsikrėsti „dviem ar trimis virusais“ vienu metu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šalies virusologai išreiškė susirūpinimą, kad dėl didelio gripo protrūkio žmonės gali tapti pažeidžiami kitoms sezoninėms ligoms, pavyzdžiui, norovirusui ir į gripą panašiam respiraciniam sincitiniam virusui (RSV). Taip pat prognozuojama, kad koronavirusas ir toliau plis.

Europos Sąjungos ir jos ekonominės erdvės šalyse gripo plitimas vis dar yra nedidelis, tačiau stebima didėjimo tendencija, kuri prasidėjo 3–4 savaitėmis anksčiau lyginant su pastaraisiais dviem sezonais. Daugiausiai serga 5–14 metų amžiaus vaikai“, – situaciją pakomentavo NVSC specialistai.

REKLAMA

Prognozės išsipildo ne visada

Specialistai Lietuvoje gi teigia, kad prognozuoti, koks laukia gripo sezonas, vis dėlto dar ankstoka. VU Gyvybės mokslų centro imunologė, Lietuvos imunologų draugijos pirmininkė prof. Aurelija Žvirblienė naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad greičiausiai ateinantis gripo sezonas bus panašus į pernai metų, nes kol kas nepanašu, kad gripo patogeniškumas būtų stipriai didesnis. 

REKLAMA

Be to, didesnis sergamumas pastaraisiais metais labiau yra sąlygojamas ne paties viruso pokyčių, o žmonių imuniteto būklės. „Aišku, Lietuvoj praeitais metais buvo rekordiškai daug – net keliasdešimt mirties atvejų nuo gripo. Tad negalima sakyti, kad tas sezonas buvo nereikšmingas. 

Panašu, kad vis dar matomos pandemijos pasekmės, kada didžioji populiacijos dalis gripu nepersirgo ir „neatnaujino“ imuniteto, todėl fiksuoti ir sunkesni susirgimai ir mirtys“, – pastebėjo ji ir pridūrė, kad neretai ir gąsdinimai „piktu“ gripu bei sunkiu sezonu nepasitvirtindavo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors dažnai prognozuojant būsimo gripo sezoną lyginama su sergamumo situacija Pietų pusrutulyje, Australijoje, pasak profesorės, taip elgtis ne visada yra tikslinga.

„Manau, kad kol neprasidėjo intensyvesnis gripo sezonas, tų duomenų turbūt ir nebus. Galų gale ir situacija šalyse labai skiriasi –  persirgimo lygis, kiek įvyksta viruso mutacijos. Taigi kas buvo prieš kelis mėnesius viename pusrutulyje, nebūtinai taip bus ir Lietuvoje. Taigi nemanau, kad tos prognozės čia yra labai svarbios“, – kalbėjo A. Žvirblienė. 

REKLAMA

Kas gali pasiskiepyti nemokamai?

Norint sumažinti sunkios ligos riziką sveikatos specialistai ragina pasiskiepyti. COVID-19 vakcinos nemokamai yra prieinamos visiems draustiems gyventojams. Tuo metu nuo gripo nemokamai prieinamos šioms rizikos grupėms:

  • 2–7 metų vaikams;
  • 65 metų ir vyresniems asmenims;
  • visiems, sergantiems lėtinėmis ligomis;
  • socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams;
  • sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
  • nėščiosioms.

Primenama, kad tinkama rankų higiena sumažina užkrečiamųjų ligų, tarp jų ir kvėpavimo takų virusų perdavimo ir užsikrėtimo riziką. Taip pat svarbu laikytis kosėjimo/čiaudėjimo etiketų, neliesti paviršių, kurie gali būti užteršti virusais, nešvariomis rankomis neliesti akių, nosies ar burnos.

Pajutus į peršalimą panašius simptomus (gerklės ar galvos skausmą, nosies užgulimą ar slogą ir kt.), likti namuose arba dirbti iš namų, nekeliauti, nesilankyti žmonių susibūrimo vietose, vengti kontakto su kitais asmenimis (negalint išvengti kontakto – dėvėti medicininę kaukę ar respiratorių), kreiptis į savo šeimos gydytoją ir laikytis jo rekomendacijų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ligoninė (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Per savaitę – 5 mirtys nuo koronaviruso, vis daugiau lietuvių guldo gripas (3)
Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų