Sezonas įsibėgėja: vienas žmogus dėl gripo pateko į reanimaciją

Nors sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI), gripu ir COVID-19 Lietuvoje kol kas didėja pamažu, NVSC duomenimis, per praėjusią (47-ąją metų) savaitę Kauno apskrityje vienas gripu sergantis asmuo, priklausantis vyresnių nei 65 m. amžiaus grupei, gydytas reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuje. Ligoninėse dėl gripo iš viso gydyta 15 asmenų, 10 iš jų buvo vaikai.
Tuo metu mirčių nuo COVID-19 praėjusią savaitę (kaip ir dar ankstesnę) nefiksuota. Ligoninėse dėl šios ligos 47-ąją savaitę gydytas 31 žmogus, daugiau nei pusė jų – vyresni nei 65 metų.
Daugiau duomenų apie sergamumo situaciją NVSC nepateikia jau antrą savaitę. Kaip nurodoma tinklalapyje, duomenys vėluoja dėl techninių duomenų generavimo problemų.
Remiantis 45-osios metų savaitės (lapkričio 3–9 d.) duomenimis, bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 810,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, ankstesnę savaitę (spalio 27 d. – lapkričio 2 d.) jis buvo didesnis – 949,1atvejo 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumas buvo Utenos apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).
Kaip nurodo NVSC, sergamumas gripu pamažu kyla, tačiau bendras sergamumas išlieka panašus į praeitų sezonų.
Įspėja dėl „blogiausio gripo sezono“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad tuo metu ekspertai Jungtinėje Karalystėje (JK) skelbia apie galimą „blogiausią gripo sezoną“ per dešimtmetį.
JK nacionalinė sveikatos tarnyba neseniai NHS perspėjo, kad laukia sunki žiema dėl naujos gripo A(H3N2) štamo versijos. Kaip jau skelbta, ekspertai paragino Didžiosios Britanijos gyventojus ruoštis „blogiausiam gripo sezonui per visą istoriją“, nes, pasak jų, žmonės gali užsikrėsti „dviem ar trimis virusais“ vienu metu.
Šalies virusologai išreiškė susirūpinimą, kad dėl didelio gripo protrūkio žmonės gali tapti pažeidžiami kitoms sezoninėms ligoms, pavyzdžiui, norovirusui ir į gripą panašiam respiraciniam sincitiniam virusui (RSV). Taip pat prognozuojama, kad koronavirusas ir toliau plis.
„Europos Sąjungos ir jos ekonominės erdvės šalyse gripo plitimas vis dar yra nedidelis, tačiau stebima didėjimo tendencija, kuri prasidėjo 3–4 savaitėmis anksčiau lyginant su pastaraisiais dviem sezonais. Daugiausiai serga 5–14 metų amžiaus vaikai“, – situaciją pakomentavo NVSC specialistai.
Prognozės išsipildo ne visada
Specialistai Lietuvoje gi teigia, kad prognozuoti, koks laukia gripo sezonas, vis dėlto dar ankstoka. VU Gyvybės mokslų centro imunologė, Lietuvos imunologų draugijos pirmininkė prof. Aurelija Žvirblienė naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad greičiausiai ateinantis gripo sezonas bus panašus į pernai metų, nes kol kas nepanašu, kad gripo patogeniškumas būtų stipriai didesnis.
Be to, didesnis sergamumas pastaraisiais metais labiau yra sąlygojamas ne paties viruso pokyčių, o žmonių imuniteto būklės. „Aišku, Lietuvoj praeitais metais buvo rekordiškai daug – net keliasdešimt mirties atvejų nuo gripo. Tad negalima sakyti, kad tas sezonas buvo nereikšmingas.
Panašu, kad vis dar matomos pandemijos pasekmės, kada didžioji populiacijos dalis gripu nepersirgo ir „neatnaujino“ imuniteto, todėl fiksuoti ir sunkesni susirgimai ir mirtys“, – pastebėjo ji ir pridūrė, kad neretai ir gąsdinimai „piktu“ gripu bei sunkiu sezonu nepasitvirtindavo.
Nors dažnai prognozuojant būsimo gripo sezoną lyginama su sergamumo situacija Pietų pusrutulyje, Australijoje, pasak profesorės, taip elgtis ne visada yra tikslinga.
„Manau, kad kol neprasidėjo intensyvesnis gripo sezonas, tų duomenų turbūt ir nebus. Galų gale ir situacija šalyse labai skiriasi – persirgimo lygis, kiek įvyksta viruso mutacijos. Taigi kas buvo prieš kelis mėnesius viename pusrutulyje, nebūtinai taip bus ir Lietuvoje. Taigi nemanau, kad tos prognozės čia yra labai svarbios“, – kalbėjo A. Žvirblienė.
Kas gali pasiskiepyti nemokamai?
Norint sumažinti sunkios ligos riziką sveikatos specialistai ragina pasiskiepyti. COVID-19 vakcinos nemokamai yra prieinamos visiems draustiems gyventojams. Tuo metu nuo gripo nemokamai prieinamos šioms rizikos grupėms:
- 2–7 metų vaikams;
- 65 metų ir vyresniems asmenims;
- visiems, sergantiems lėtinėmis ligomis;
- socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
- nėščiosioms.
Primenama, kad tinkama rankų higiena sumažina užkrečiamųjų ligų, tarp jų ir kvėpavimo takų virusų perdavimo ir užsikrėtimo riziką. Taip pat svarbu laikytis kosėjimo/čiaudėjimo etiketų, neliesti paviršių, kurie gali būti užteršti virusais, nešvariomis rankomis neliesti akių, nosies ar burnos.
Pajutus į peršalimą panašius simptomus (gerklės ar galvos skausmą, nosies užgulimą ar slogą ir kt.), likti namuose arba dirbti iš namų, nekeliauti, nesilankyti žmonių susibūrimo vietose, vengti kontakto su kitais asmenimis (negalint išvengti kontakto – dėvėti medicininę kaukę ar respiratorių), kreiptis į savo šeimos gydytoją ir laikytis jo rekomendacijų.