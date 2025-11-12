Laukia „blogiausias gripo sezonas per dešimtmetį“? Įspėja, kad virusas stipriai mutavo

Pirmaujantys šalies virusologai baiminasi, kad dėl didelio gripo protrūkio žmonės gali tapti pažeidžiami kitoms sezoninėms ligoms, pavyzdžiui, norovirusui ir į gripą panašiam respiraciniam sincitiniam virusui (RSV).
Taip pat prognozuojama, kad koronavirusas ir toliau plis. Manoma, kad nerimą keliantį ankstyvą gripo atvejų padidėjimą lemia sudėtinga gripo viruso mutacija. Taip yra dėl to, kad genetinės H3N2 viruso mutacijos virusas taip „piktesnis“, todėl žmonės tapo labiau pažeidžiami.
„Žiema gali būti sudėtinga“
Pasak ekspertų, vasarą sezoninis gripo virusas staiga mutavo. Atrodo, kad jis apeina dalį žmogaus imuniteto, gripo sezonas prasidėjo daugiau nei mėnesiu anksčiau, nei įprasta. Negana to, atsirado gripo rūšis, kuria užsikrėtus sergama sunkiau.
NHS paskelbė „gripo skiepo SOS“, nes auga baimė, kad liga šalyje sukels sudėtingą žiemą.
Yra daug niuansų ir netikrumo, tačiau gripo ekspertai sako, kad nebūtų šokiruoti, jei tai būtų blogiausias gripo sezonas per dešimtmetį.
„Jau kurį laiką nematėme tokio viruso, ši dinamika yra neįprasta“, – sako Francis Crick instituto Pasaulinio gripo centro direktorė profesorė Nicola Lewis, – „Tai mane tikrai neramina“, – sako ji. „Aš nepanikuoju, bet nerimauju.“
Mokslininkai stebi gripo virusų evoliuciją, nes jie nuolat mutuoja, o sezoninio gripo vakcina turi būti atnaujinama kiekvienais metais, kad neatsiliktų.
Ši evoliucija vyksta ritmu, vadinamu „poslinkiu ir dreifu“. Dažniausiai virusas dreifuoja darydamas nedidelius pokyčius, o tada retkarčiais staiga pasikeičia, nes smarkiai mutuoja.
Taip ir įvyko šių metų birželį.
H3N2 sezoninio gripo atmainoje atsirado septynios mutacijos, dėl kurių „sparčiai padaugėjo“ pranešimų apie mutavusį virusą, teigia Cambridge’o universiteto patogenų evoliucijos centro direktorius profesorius Derekas Smithas.
Keliais virusais galima susirgti vienu metu
Valdžios institucijos ragina kostinčius, gerklės skausmą jaučiančius ir sloguojančius žmones riboti kontaktus su pažeidžiamomis grupėmis, pavyzdžiui, pagyvenusiais žmonėmis, nėščiomis moterimis ir sergančiaisiais lėtinėmis ligomis, nes bijoma, kad jie gali sunkiai susirgti vienu ar keliais žiemos virusais.
„Yra labai svarių įrodymų, kad gripas ir COVID-19 gali užkrėsti žmogų tuo pačiu metu. Kadangi simptomai gali būti panašūs, be tinkamų tyrimų gali būti labai sunku atskirti skirtingus virusus. Taip pat nėra priežasčių, kodėl žmogus, užsikrėtęs kvėpavimo takų virusu, pvz., gripu, RSV ar COVID-19, negalėtų būti užsikrėtęs ir norovirusu“, – sakė Redingo universiteto infekcinių ligų ekspertas dr. Simonas Clarke'as.
Naujausi Jungtinės Karalystės sveikatos saugumo agentūros (UKHSA) duomenys rodo, kad iš visų gripo virusų, kurių potipiai buvo nustatyti, dauguma buvo H3N2.
Praėjusią savaitę Anglijoje dėl gripo į ligonines paguldytų asmenų skaičius siekė 3,8 iš 100 000 žmonių, palyginti su 2,4 praėjusią savaitę. UKHSA pažymėjo, kad toks skaičius paprastai pasiekiamas tik gruodžio pradžioje.
Sergamumas gripu taip pat išlieka tris kartus didesnis nei įprasta šiuo metų laiku, o didžiausias sergamumas pastebimas tarp vaikų ir jaunimo.
Lietuvoje sergamumas nesiekia epideminio lygio
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Lietuvoje kol kas fiksuojamas stabilus sergamumas gripu ir kitais virusais. Kaip pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Lietuvoje lapkričio 3–9 d. (45-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 810,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, ankstesnę savaitę (spalio 27 d. – lapkričio 2 d.) jis buvo didesnis – 949,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas buvo Utenos apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).
Teigiama, kad, lyginant 45-osios šių metų savaitės sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklius su ankstesnės savaitės rodikliais, matyti, kad susirgimų gripu skaičius padidėjo, COVID-19 liga ir ŪVKTI – sumažėjo. Praėjusį sezoną (45-ąją metų savaitę) bendras sergamumo rodiklis siekė 1043,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Praėjusią (45-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 39. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 3 mirties atvejai. Vienas asmuo priklausė 80–89 m. amžiaus grupei, 2 buvo vyresni nei 90 m. 2 asmenys buvo neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų, vieno žmogaus imunizacijos statusas ir sveikatos būklė nežinomi.
Sergančiųjų Europoje pamažu daugėja
Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 44-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse, į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius didėja, kaip ir įprasta tokiu metų laiku.
Sergamumas COVID-19 liga mažėja, respiraciniu sincitiniu virusu (RSV) keliose šalyse – didėja, ypač tarp vaikų iki 5 metų amžiaus. Gripo plitimas vis dar yra nedidelis, tačiau stebima didėjimo tendencija, kuri prasidėjo 3–4 savaitėmis anksčiau lyginant su pastaraisiais dviem sezonais. Daugiausiai serga 5–14 metų amžiaus vaikai. Dominuoja A tipo gripas, o A(H3) sudaro didžiąją dalį šios savaitės nustatytų potipių.