  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Koronavirusas COVID-19

COVID-19 nusinešė dar 3 žmonių gyvybes: štai kur sergančių daugiausiai

2025-11-10 16:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 16:23

Lietuvoje lapkričio 3–9 d. (45-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 810,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, ankstesnę savaitę (spalio 27 d. – lapkričio 2 d.) jis buvo didesnis – 949,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, pranešė Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (NVSC). 

3

Mažiausias sergamumas buvo Utenos apskrityje, didžiausias  –  Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).

3 mirtys nuo COVID-19

Lyginant 45-osios šių metų savaitės sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklius su ankstesnės savaitės rodikliais, matyti, kad susirgimų gripu skaičius padidėjo, COVID-19 liga ir ŪVKTI – sumažėjo. Praėjusį sezoną (45-ąją metų savaitę) bendras sergamumo rodiklis siekė 1043,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų. 

Praėjusią (45-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 39. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 3 mirties atvejai. Vienas asmuo priklausė 80–89 m. amžiaus grupei, 2 buvo vyresni nei 90 m. 2 asmenys buvo neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų, vieno žmogaus imunizacijos statusas ir sveikatos būklė nežinomi.

Ragina skiepytis

Patikimiausia apsauga nuo gripo ir COVID-19 ligos yra skiepai. Ypač raginame pasiskiepyti rizikos grupėms priklausančius asmenis (COVID-19 ir gripo rizikos grupės yra tos pačios):

  • 2–7 metų vaikams;
  • 65 metų ir vyresniems asmenims;
  • visiems, sergantiems lėtinėmis ligomis;
  • socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams;
  • sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
  • nėščiosioms. 

Koks sergamumas Europoje?

Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 44-osios savaitės duomenimis,  Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse, į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius didėja, kaip ir įprasta tokiu metų laiku.

Sergamumas COVID-19 liga mažėja, respiraciniu sincitiniu virusu (RSV) keliose šalyse – didėja, ypač tarp vaikų iki 5 metų amžiaus. Gripo plitimas vis dar yra nedidelis, tačiau stebima didėjimo tendencija, kuri  prasidėjo 3–4 savaitėmis anksčiau lyginant su pastaraisiais dviem sezonais. Daugiausiai serga 5–14 metų amžiaus vaikai. Dominuoja A tipo gripas, o A(H3) sudaro didžiąją dalį šios savaitės nustatytų potipių.

Peršalimas (nuotr. Shutterstock.com)
Per savaitę – 4 viruso aukos: štai kas turėtų labiausiai saugotis
Sveikata.lt
