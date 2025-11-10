COVID-19 nusinešė dar 3 žmonių gyvybes: štai kur sergančių daugiausiai

Mažiausias sergamumas buvo Utenos apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).
3 mirtys nuo COVID-19
Lyginant 45-osios šių metų savaitės sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklius su ankstesnės savaitės rodikliais, matyti, kad susirgimų gripu skaičius padidėjo, COVID-19 liga ir ŪVKTI – sumažėjo. Praėjusį sezoną (45-ąją metų savaitę) bendras sergamumo rodiklis siekė 1043,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Praėjusią (45-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 39. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 3 mirties atvejai. Vienas asmuo priklausė 80–89 m. amžiaus grupei, 2 buvo vyresni nei 90 m. 2 asmenys buvo neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų, vieno žmogaus imunizacijos statusas ir sveikatos būklė nežinomi.
Ragina skiepytis
Patikimiausia apsauga nuo gripo ir COVID-19 ligos yra skiepai. Ypač raginame pasiskiepyti rizikos grupėms priklausančius asmenis (COVID-19 ir gripo rizikos grupės yra tos pačios):
- 2–7 metų vaikams;
- 65 metų ir vyresniems asmenims;
- visiems, sergantiems lėtinėmis ligomis;
- socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
- nėščiosioms.
Koks sergamumas Europoje?
Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 44-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse, į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius didėja, kaip ir įprasta tokiu metų laiku.
Sergamumas COVID-19 liga mažėja, respiraciniu sincitiniu virusu (RSV) keliose šalyse – didėja, ypač tarp vaikų iki 5 metų amžiaus. Gripo plitimas vis dar yra nedidelis, tačiau stebima didėjimo tendencija, kuri prasidėjo 3–4 savaitėmis anksčiau lyginant su pastaraisiais dviem sezonais. Daugiausiai serga 5–14 metų amžiaus vaikai. Dominuoja A tipo gripas, o A(H3) sudaro didžiąją dalį šios savaitės nustatytų potipių.