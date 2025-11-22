Ateina sunki žiema? Įvertino, ko laukti iš rekordiškai daug gyvybių nusinešusio viruso

Pernykštis gripo sezonas buvo išskirtinis – ši liga nusinešė net 75 gyvybes. Tai yra didžiausias registruotas mirčių nuo gripo skaičius per visą daugiametę stebėseną. Vis dėlto šių metų sezonas tik prasidėjo ir sergančiųjų tik pamažu daugėja.
Jau įspėja dėl „piktesnio“ viruso
Tuo metu JK nacionalinė sveikatos tarnyba NHS perspėjo, kad laukia sunki žiema dėl naujos gripo A(H3N2) štamo versijos.
Kaip jau skelbta, ekspertai paragino Didžiosios Britanijos gyventojus ruoštis „blogiausiam gripo sezonui per visą istoriją“, nes, pasak jų, žmonės gali užsikrėsti „dviem ar trimis virusais“ vienu metu.
Šalies virusologai išreiškė susirūpinimą, kad dėl didelio gripo protrūkio žmonės gali tapti pažeidžiami kitoms sezoninėms ligoms, pavyzdžiui, norovirusui ir į gripą panašiam respiraciniam sincitiniam virusui (RSV). Taip pat prognozuojama, kad koronavirusas ir toliau plis.
Manoma, kad nerimą keliantį ankstyvą gripo atvejų padidėjimą lemia sudėtinga gripo viruso mutacija. Taip yra dėl to, kad genetinės H3N2 viruso mutacijos virusas taip „piktesnis“, todėl žmonės tapo labiau pažeidžiami.
Pasak ekspertų, vasarą sezoninis gripo virusas staiga mutavo. Atrodo, kad jis apeina dalį žmogaus imuniteto, gripo sezonas prasidėjo daugiau nei mėnesiu anksčiau, nei įprasta. Negana to, atsirado gripo rūšis, kuria užsikrėtus sergama sunkiau. NHS paskelbė „gripo skiepo SOS“, nes auga baimė, kad liga šalyje sukels sudėtingą žiemą.
Situacija Lietuvoje: sergamumas pamažu kyla
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai gi kol kas neskubėjo komentuoti galimų prognozių ir nurodė, kad nors bendras sergamumas gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 pamažu kyla, jis nėra gąsdinantis ar neįprastas.
„Lyginant 45-osios šių metų savaitės sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklius su ankstesnės savaitės rodikliais, matyti, kad susirgimų gripu skaičius padidėjo. Sergamumas gripu pamažu kyla, tačiau bendras sergamumas išlieka panašus į praeitų sezonų“, – nurodė NVSC.
Manoma, kad nerimą keliantį ankstyvą gripo atvejų padidėjimą Juntinėje Karalystėje lemia sudėtinga gripo viruso mutacija.
Priduriama, kad mirčių nuo gripo šį sezoną dar neregistruota: „Europos Sąjungos ir jos ekonominės erdvės šalyse gripo plitimas vis dar yra nedidelis, tačiau stebima didėjimo tendencija, kuri prasidėjo 3–4 savaitėmis anksčiau lyginant su pastaraisiais dviem sezonais. Daugiausiai serga 5–14 metų amžiaus vaikai.“
Imunologė: prognozės ne visada išsipildo
VU Gyvybės mokslų centro imunologė, Lietuvos imunologų draugijos pirmininkė prof. Aurelija Žvirblienė naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad greičiausiai ateinantis gripo sezonas bus panašus į pernai metų, nes kol kas nepanašu, kad gripo patogeniškumas būtų stipriai didesnis.
Be to, didesnis sergamumas pastaraisiais metais labiau yra sąlygojamas ne paties viruso pokyčių, o žmonių imuniteto būklės. „Aišku, Lietuvoj praeitais metais buvo rekordiškai daug – net keliasdešimt mirties atvejų nuo gripo. Tad negalima sakyti, kad tas sezonas buvo nereikšmingas.
Panašu, kad vis dar matomos pandemijos pasekmės, kada didžioji populiacijos dalis gripu nepersirgo ir „neatnaujino“ imuniteto, todėl fiksuoti ir sunkesni susirgimai ir mirtys“, – pastebėjo ji ir pridūrė, kad neretai ir gąsdinimai „piktu“ gripu bei sunkiu sezonu nepasitvirtindavo.
Nors dažnai prognozuojant būsimo gripo sezoną lyginama su sergamumo situacija Pietų pusrutulyje, Australijoje, pasak profesorės, taip elgtis ne visada yra tikslinga.
„Panašu, kad vis dar matomos pandemijos pasekmės, kada didžioji populiacijos dalis gripu nepersirgo ir „neatnaujino“ imuniteto, todėl fiksuoti ir sunkesni susirgimai ir mirtys“, –svarstė A. Žvirblienė.
„Manau, kad kol neprasidėjo intensyvesnis gripo sezonas, tų duomenų turbūt ir nebus. Galų gale ir situacija šalyse labai skiriasi – persirgimo lygis, kiek įvyksta viruso mutacijos. Taigi kas buvo prieš kelis mėnesius viename pusrutulyje, nebūtinai taip bus ir Lietuvoje. Taigi nemanau, kad tos prognozės čia yra labai svarbios“, – kalbėjo A. Žvirblienė.
Išlieka rizika dėl koronaviruso mutavimo
Nors atrodo, kad COVID-19 pandemija jau likusi užmarštyje ir liko daugiau endeminis viruso plitimas, specialistai pastebi, kad budrumo ir dėl šio viruso prarasti irgi negalima.
Kaip ne kartą anksčiau aiškino mokslininkai, kadangi pats SARS-CoV-2 nėra toks išrankus šeimininkų atžvilgiu, visuomet išlieka rizika, kad galbūt kažkur gamtoje šiuo metu egzistuoja SARS-CoV-2 „rezervuaras“, iš kurio vėliau į žmones tie virusai gali „peršokinėti“ vėl sukeldami didesnio sergamumo bangą.
„Staigmenų išties gali būti, nes tokie zoonotiniai virusai turi platų šeimininkų spektrą ir gali infekuoti tiek žmogų, tiek gyvūnus. Jie yra plataus veikimo spektro ir „neišrankūs“, tad jiems labai palanku turėti kuo daugiau šeimininkų.
Ir tos mutacijos tada įvyksta todėl, kad patekę į tą naują šeimininką jie stengiasi kuo geriau prisitaikyti, paskui vėl peršoka atgal į žmogų ir tada tas virusas jau būna labai stipriai pakitęs ir jam svetimas. Mutacijos tada būna didesnės ir reikšmingesnės, negu vykstant natūraliai viruso evoliucijai.
Kalbant apie koronaviruso rezervuarus, labiausiai yra minimos audinės. Svarbu tai, kad kuo yra didesnės gyvūnų sankaupos fermose tuo rizika yra didesnė, nes ten virusas plinta, mutuoja. Pavieniai gyvūnai kažkur laukinėje gamtoje turi mažiau perdavimo kelių ir yra mažesnė mutacijų rizika“, – įspėjo A. Žvirblienė.
Per sezoną galima sunkiai sirgti kelis kartus
Pašnekovė kartu atkreipė dėmesį į tai, kad visiškai nereikėtų stebėtis, jei virusai per sezoną net kelis kartus paguldo į lovą, mat tai gali būti visiškai skirtingos ligos.
„Galima prisiminti, kaip dar pandemijos pradžioje buvo mojančių ranka ir sakančių, kad koronavirusas – tas pats „gripas“. Tai eilinį kartą galima priminti, kad tai yra visiškai skirtingi virusai, tik kad užsikrėtus pasireiškia panašiais simptomais.
Žmonėms gali atrodyti, kad jei persirgo gripu arba nuo jo pasiskiepijo, tai bus tolygu apsaugai ir nuo COVID-19. Tai visiškai ne tas pats. Gripu persirgęs žmogus gali laisvai užsikrėsti ir koronavirusu.
Kaip ir persirgęs B tipo gripo virusu žmogus nebus apsaugotas nuo A tipo viruso. Taigi žmogus per sezoną gali ne vieną kartą sunkiai susirgti, bet kitą kartą klaidingai galvoti ir stebėtis, kad štai gripu serga antrą kartą. Tai nebus visiškai tiesa“, – aiškino profesorė.
Kas gali pasiskiepyti nemokamai?
Norint sumažinti sunkios ligos riziką sveikatos specialistai ragina pasiskiepyti. COVID-19 vakcinos nemokamai yra prieinamos visiems draustiems gyventojams. Tuo metu nuo gripo nemokamai prieinamos šioms rizikos grupėms:
- 2–7 metų vaikams;
- 65 metų ir vyresniems asmenims;
- visiems, sergantiems lėtinėmis ligomis;
- socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
- nėščiosioms.
Primenama, kad tinkama rankų higiena sumažina užkrečiamųjų ligų, tarp jų ir kvėpavimo takų virusų perdavimo ir užsikrėtimo riziką. Taip pat svarbu laikytis kosėjimo/čiaudėjimo etiketų, neliesti paviršių, kurie gali būti užteršti virusais, nešvariomis rankomis neliesti akių, nosies ar burnos.
Pajutus į peršalimą panašius simptomus (gerklės ar galvos skausmą, nosies užgulimą ar slogą ir kt.), likti namuose arba dirbti iš namų, nekeliauti, nesilankyti žmonių susibūrimo vietose, vengti kontakto su kitais asmenimis (negalint išvengti kontakto – dėvėti medicininę kaukę ar respiratorių), kreiptis į savo šeimos gydytoją ir laikytis jo rekomendacijų.