Prasideda itin pavojingas laikas: šiems Lietuvos gyventojams siunčia svarbų priminimą

Poliklinikos atstovai pabrėžia, kad 65 metų ir vyresni žmonės bei lėtinėmis ligomis sergantys pacientai dažniau patiria sunkesnes gripo komplikacijas, todėl raginami skiepytis kuo anksčiau.
Ragina skiepytis
Be to, specialistai atkreipia dėmesį į vitamino D svarbą, kuris šiuo laikotarpiu natūraliai gaminasi kur kas prasčiau. Būtent dėl to poliklinika inicijuoja papildomą priemonę, siekdama sustiprinti rizikos grupių imunitetą.
„Šaltajam sezonui įsibėgėjant primename apie gripo prevencijos svarbą. Skiepytis kviečiame 65 metų ir vyresnius pacientus bei sergančius lėtinėmis ligomis, kuriems gripas dažniau sukelia sunkesnes komplikacijas.
Šiuo metų laiku imuninė sistema patiria didesnį krūvį, todėl svarbu nepamiršti ir veiksnių, kurie prisideda prie jos normalios veiklos. Vienas jų – vitaminas D. Atsižvelgdami į tai, 65+ ir lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, atvykstantiems pasiskiepyti nuo gripo, papildomai įteiksime vitamino D pakuotę.
Lietuvoje rudenį ir žiemą ultravioletinės spinduliuotės nepakanka, todėl organizmas natūraliai pasigamina žymiai mažiau vitamino D, net ir kasdien būnant lauke. Dėl to jo nepakankamumas šaltuoju laikotarpiu tampa itin paplitęs.
Tai – tikslingas sprendimas, skirtas padėti pasirūpinti imuninės sistemos stiprinimu sezono metu, kai natūrali vitamino D gamyba sumažėja.
Registracija nebūtina – galima atvykti gyva eile“, – rašoma įraše.
