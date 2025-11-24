 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Prasideda itin pavojingas laikas: šiems Lietuvos gyventojams siunčia svarbų priminimą

2025-11-24 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 15:10

Šeškinės poliklinika savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dalijasi svarbiu priminimu apie gripo prevenciją ir imuniteto stiprinimą šaltuoju metų laiku. Medikai primena, kad rudenį ir žiemą pacientai susiduria su didesniu imuninės sistemos krūviu, todėl ypač svarbu atkreipti dėmesį į rizikos grupes.

Poliklinika (nuotr ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)
4

Šeškinės poliklinika savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dalijasi svarbiu priminimu apie gripo prevenciją ir imuniteto stiprinimą šaltuoju metų laiku. Medikai primena, kad rudenį ir žiemą pacientai susiduria su didesniu imuninės sistemos krūviu, todėl ypač svarbu atkreipti dėmesį į rizikos grupes.

REKLAMA
0

Poliklinikos atstovai pabrėžia, kad 65 metų ir vyresni žmonės bei lėtinėmis ligomis sergantys pacientai dažniau patiria sunkesnes gripo komplikacijas, todėl raginami skiepytis kuo anksčiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Poliklinika
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Poliklinika

Ragina skiepytis

Be to, specialistai atkreipia dėmesį į vitamino D svarbą, kuris šiuo laikotarpiu natūraliai gaminasi kur kas prasčiau. Būtent dėl to poliklinika inicijuoja papildomą priemonę, siekdama sustiprinti rizikos grupių imunitetą.

REKLAMA
REKLAMA

„Šaltajam sezonui įsibėgėjant primename apie gripo prevencijos svarbą. Skiepytis kviečiame 65 metų ir vyresnius pacientus bei sergančius lėtinėmis ligomis, kuriems gripas dažniau sukelia sunkesnes komplikacijas.

REKLAMA

Šiuo metų laiku imuninė sistema patiria didesnį krūvį, todėl svarbu nepamiršti ir veiksnių, kurie prisideda prie jos normalios veiklos. Vienas jų – vitaminas D. Atsižvelgdami į tai, 65+ ir lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, atvykstantiems pasiskiepyti nuo gripo, papildomai įteiksime vitamino D pakuotę.

Lietuvoje rudenį ir žiemą ultravioletinės spinduliuotės nepakanka, todėl organizmas natūraliai pasigamina žymiai mažiau vitamino D, net ir kasdien būnant lauke. Dėl to jo nepakankamumas šaltuoju laikotarpiu tampa itin paplitęs.

Tai – tikslingas sprendimas, skirtas padėti pasirūpinti imuninės sistemos stiprinimu sezono metu, kai natūrali vitamino D gamyba sumažėja.

Registracija nebūtina – galima atvykti gyva eile“, – rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų