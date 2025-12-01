„Iškėlė sceną“ – Zelenskiui teko išklausyti savo draugo tūžmingų riksmų

„Nusprendėme, kad to neišvengsime. Ir kad tai remia visi – nuo parlamentarų, saugumo tarnybų, visuomenės iki pagrindinių tarptautinių partnerių. Tai yra valstybinis, šaliai būtinas sprendimas, siekiant atnaujinti daugelį svarbiausių institucijų ir kritinių procesų šalyje“, – teigė „Ukrainska pravda“ šaltinis.
Pats A. Jermakas sunkiai priėmė žinią apie atleidimą, rašoma leidinyje. Teigiama, kad jis iškėlė sceną savo senam draugui ir „pusvalandį rėkė ant Zelenskio, įžeidinėjo, kaltino ir priekaištavo“.
Skelbiama, kad ši A. Jermako reakcija galėjo tik paskatinti V. Zelenskio sprendimą.
„Jis iki paskutinės akimirkos netikėjo, kad Pirmasis [Zelenskis] jį atleis. Dar ir taip – pastatydamas prieš faktą. Sakoma, kad labiausiai jį supykdė būtent tai, kad prezidentas jį metė“, – teigė žmogus iš A. Jermako aplinkos.
Pats A. Jermakas žurnalistams pareiškė, kad dėl atleidimo iš darbo nepyksta ant V. Zelenskio. „Jis buvo mano draugas dar prieš šį darbą, ir aš jį prisiminsiu ir po jo“, – sakė A. Jermakas „Financial Times“.
Volodymyras Zelenskis atleido Andrijų Jermaką iš savo biuro vadovo pareigų lapkričio 28 d. – po to, kai antikorupcinės institucijos atliko kratą A. Jermako namuose dėl įtariamos korupcijos valstybinėje įmonėje „Energoatom“. A. Jermakas dar nėra įtariamasis šioje byloje, tačiau iškart po atleidimo jis pareiškė ketinąs vykti į frontą.
