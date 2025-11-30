 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis įvardijo, kiek raketų, dronų ir bombų Rusija per savaitę panaudojo Ukrainoje

2025-11-30 12:33 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 12:33

Šią savaitę Rusijos Federacija į Ukrainą paleido 66 raketas, beveik 1,4 tūkst. kovinių dronų ir 1,1 tūkst. valdomų aviacinių bombų.

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas/SCANPIX)

Šią savaitę Rusijos Federacija į Ukrainą paleido 66 raketas, beveik 1,4 tūkst. kovinių dronų ir 1,1 tūkst. valdomų aviacinių bombų.

0

Apie tai prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė platformoje „Facebook“.

„Šiuo metu Kyjivo srities Vyšhorodo mieste šalinamos rusų atakos pasekmės. Rusija šį miestą puolė dronai, atakos metu buvo apgadinta daug gyvenamųjų namų. Šiuo metu žinoma, kad yra nukentėjusiųjų, buvo sužeista 19 žmonių, tarp jų ir vaikų. Vienas žmogus per šią ataką žuvo. Reiškiu užuojautą jų šeimoms ir draugams. Sužeistų yra ir Dnipropetrovsko bei Charkivo srityse. Taip pat nukentėjo Odesos, Sumų ir Chersono sritys. Iš viso per naktį buvo paleista 122 dronai ir dvi balistinės raketos“, – rašė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas pabrėžė, kad tokie antskrydžiai vyksta kasdien. Vien tik šią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo beveik 1,4 tūkst. kovinių dronų, 1,1 tūkst. valdomų aviacinių bombų ir 66 raketas. „Todėl turime kasdien stiprinti Ukrainos atsparumą“, – pridūrė jis.

„Reikia raketų ir oro gynybos sistemų, taip pat turime aktyviai bendradarbiauti su savo partneriais siekdami taikos. Mums reikia realių, patikimų sprendimų, kurie padės užbaigti karą. Dėkoju visiems, kurie padeda“, – sakė prezidentas.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, lapkričio 29 d. vakare gynybos pajėgos neutralizavo 104 dronus, kuriuos Rusijos Federacija panaudojo Ukrainai pulti. Buvo užfiksuota 13 balistinių raketų ir kovinių dronų smūgių.

