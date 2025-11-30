 
Karas Ukrainoje

Ukrainoje nukauta daugiau kaip 1 tūkst. rusų karių

2025-11-30 09:51 / šaltinis: ELTA
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 09:51

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 30 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 172 860 karių, iš kurių 1 160 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą. 

Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 30 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 172 860 karių, iš kurių 1 160 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą. 

2

Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 386 rusų tankus (+5), 23 672 šarvuotąsias kovos mašinas (+14), 34 740 artilerijos sistemų (+7), 1 552 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 253 oro gynybos sistemas, 430 karo lėktuvų, 347 sraigtasparnius, 85 851 nepilotuojamąjį orlaivį (+213), 4 024 kruizines raketas , 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 68 512 transporto priemones ir kuro cisternas (+49), 4 010 specialiosios įrangos vienetų.

Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.

