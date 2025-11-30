Ukrainoje nukauta daugiau kaip 1 tūkst. rusų karių

Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 386 rusų tankus (+5), 23 672 šarvuotąsias kovos mašinas (+14), 34 740 artilerijos sistemų (+7), 1 552 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 253 oro gynybos sistemas, 430 karo lėktuvų, 347 sraigtasparnius, 85 851 nepilotuojamąjį orlaivį (+213), 4 024 kruizines raketas , 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 68 512 transporto priemones ir kuro cisternas (+49), 4 010 specialiosios įrangos vienetų.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
