TV3 žinios. JAV, Ukrainos ir Europos derybos; Apvirtęs medikų automobilis; Federacija pristato rinktinę

Šveicarijoje netrukus prasidės JAV, Ukrainos ir Europos derybos dėl Trumpo komandos pasiūlyto, Rusijos norus tenkinančio, vadinamojo „taikos plano“. Amerikos prezidentas pareiškė, kad Zelenskiui planas turės patikti, nes jis esą neturi kortų. Trumpas kartoja tai, ką sakė dar vasarį per ginčą su Zelenskiu ovaliajame kabinete; o Amerikos ir Europos pareigūnai stebisi, kaip Trumpo draugas Vitkofas galėjo sukurpti tokį planą, kurio kai kurios dalys – anot žiniasklaidos – tiesiog išverstos iš rusų kalbos. O Putinui planas jau dabar akivaizdžiai patinka – diktatorius jau skuba kaltinti Zelenskį nenoru baigti karo.
Aiškūs Lietuvos krepšinio rinktinės kontūrai prieš laukiančias kovas pasaulio čempionato atrankoje. Sąraše – daug neaiškumų, o tai Rimą Kurtinaitį verčia stipriai pasukti galvą. Treneris tikisi gauti ir daugiau žaidėjų iš Kauno „Žalgirio“.
