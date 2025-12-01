 
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kallas: „Bijau, kad spaudimas bus daromas Ukrainai, o ne Rusijai“

2025-12-01 17:53 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 17:53

Vykstant pokalbiams dėl Rusijos karo Ukrainoje pabaigos, ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas įspėjo dėl vienpusiškų derybų.

Aštrus Kallas pareiškimas: Rusijos armiją reikią sumažinti (nuotr. SCANPIX)

Vykstant pokalbiams dėl Rusijos karo Ukrainoje pabaigos, ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas įspėjo dėl vienpusiškų derybų.

4

„Bijau, kad visas spaudimas bus daromas aukai“ ir „kad Ukraina turės daryti nuolaidų ir įsipareigoti“, sakė K. Kallas pirmadienį po ES gynybos ministrų susitikimo.

„Jei norime, kad šis karas liautųsi, kad jis nesitęstų dar kelerius metus, jei norime, kad šis karas neišplistų, tai visą spaudimą turėtume daryti tam, kas vykdo agresiją, t. y. Rusijai“, – pažymėjo ES diplomatijos vadovė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos kapituliacija, anot jos, yra „paprastesnis kelias“ užbaigti karą. Tačiau tai neatitinka „nei Ukrainos, nei Europos Sąjungos, nei apskritai globalaus saugumo interesų“.

Witkoffas vyks į Maskvą

Vašingtonui siekiant užbaigti Kremliaus karą prieš kaimyninę Ukrainą, JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas pirmadienį vyks į Rusiją.

S. Witkoffo vizitas, kurio metu antradienį numatyti pokalbiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, rengiamas po sekmadienį Floridoje vykusių svarbių derybų tarp aukšto rango D. Trumpo administracijos pareigūnų ir Ukrainos delegacijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rustemas Umerovas (nuotr. SCANPIX)
Umerovas po susitikimo su JAV: „Pasiekėme didelę pažangą“ (5)
Umerovas ir Witkoffas surengė naują susitikimą (nuotr. SCANPIX)
Umerovas ir Witkoffas surengė naują susitikimą (3)
NATO pajėgos Rumunijoje (nuotr. SCANPIX)
Paskaičiavo, kas Europai pigiau: padėti Ukrainai ar ruoštis Rusijos agresijai (20)
Putinui atleisti nevalia: brėžiama nauja raudonoji linija (nuotr. SCANPIX)
Putinui atleisti nevalia: brėžiama nauja raudonoji linija (15)

