Kallas: „Bijau, kad spaudimas bus daromas Ukrainai, o ne Rusijai“

„Bijau, kad visas spaudimas bus daromas aukai“ ir „kad Ukraina turės daryti nuolaidų ir įsipareigoti“, sakė K. Kallas pirmadienį po ES gynybos ministrų susitikimo.
„Jei norime, kad šis karas liautųsi, kad jis nesitęstų dar kelerius metus, jei norime, kad šis karas neišplistų, tai visą spaudimą turėtume daryti tam, kas vykdo agresiją, t. y. Rusijai“, – pažymėjo ES diplomatijos vadovė.
Ukrainos kapituliacija, anot jos, yra „paprastesnis kelias“ užbaigti karą. Tačiau tai neatitinka „nei Ukrainos, nei Europos Sąjungos, nei apskritai globalaus saugumo interesų“.
Witkoffas vyks į Maskvą
Vašingtonui siekiant užbaigti Kremliaus karą prieš kaimyninę Ukrainą, JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas pirmadienį vyks į Rusiją.
S. Witkoffo vizitas, kurio metu antradienį numatyti pokalbiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, rengiamas po sekmadienį Floridoje vykusių svarbių derybų tarp aukšto rango D. Trumpo administracijos pareigūnų ir Ukrainos delegacijos.
