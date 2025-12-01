 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Umerovas ir Witkoffas surengė naują susitikimą

2025-12-01 16:34 / šaltinis: BNS
2025-12-01 16:34

JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas pirmadienį Floridoje surengė naują susitikimą su Ukrainos derybininku, šalies saugumo tarybos sekretoriumi Rustemu Umerovu, naujienų agentūrai AFP pranešė su šiuo klausimu susipažinę aukšto rango šaltiniai.

Umerovas ir Witkoffas surengė naują susitikimą (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

2

2

„Umerovas ir Witkoffas dabar vėl susitiko“, – teigė šaltiniai, pridurdami, kad „vis dar kyla klausimų“ dėl JAV vadovaujamo plano, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šaltiniai teigė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vizito metu „tikisi pamatyti Umerovą Airijoje“, kad išklausytų išsamią ataskaitą apie susitikimą su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu.

Susitikimas vyksta po sekmadienį kelias valandas trukusių JAV ir Ukrainos pareigūnų derybų į šiaurę nuo Majamio esančiame Halandeil Biče, kurias abi pusės vadino produktyviomis.

Witkoffas išvyks į Maskvą

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio perspėjo, kad reikia daugiau nuveikti norint sustabdyti Rusijos pradėtą karą, o šaltinis Kyjivo delegacijoje diskusijas pavadino nelengvomis.

Vėliau pirmadienį D. Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas turi išvykti į Maskvą, pranešė vienas JAV pareigūnas. Numatoma, kad antradienį popiet S. Witkoffas susitiks derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

