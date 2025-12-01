Prieš Putino ir JAV pasiuntinio pokalbį – Merzas rėžė: „Turime aiškų veiksmų planą“

„Turime aiškų veiksmų planą: jokio sprendimo dėl Ukrainos ir Europos be ukrainiečių ir be europiečių“, – sakė F. Merzas kartu su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku Berlyne, netrukus po pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Antradienį įvyks Witkoffo ir Putino susitikimas
„Jokios diktuojamos taikos virš ukrainiečių galvų. Jokio Europos Sąjungos ir NATO silpninimo ar skaidymo“, – pridūrė jis komentaruose, kurie buvo išsakyti prieš antradienį įvyksiantį Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo susitikimą.
