  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prieš Putino ir JAV pasiuntinio pokalbį – Merzas rėžė: „Turime aiškų veiksmų planą“

2025-12-01 18:09 / šaltinis: BNS
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pirmadienį pareiškė, kad Ukrainai negali būti primestas joks taikos susitarimas ir kad Kyjivas bei jo sąjungininkai iš Europos turi būti įtraukti į bet kokį susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

„Turime aiškų veiksmų planą: jokio sprendimo dėl Ukrainos ir Europos be ukrainiečių ir be europiečių“, – sakė F. Merzas kartu su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku Berlyne, netrukus po pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį įvyks Witkoffo ir Putino susitikimas

„Jokios diktuojamos taikos virš ukrainiečių galvų. Jokio Europos Sąjungos ir NATO silpninimo ar skaidymo“, – pridūrė jis komentaruose, kurie buvo išsakyti prieš antradienį įvyksiantį Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo susitikimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
„Putinas to neatlaikys“: Sikorskis įvardijo, kam pasiruošusi Ukraina (21)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Tyrimas: po vieno įvykio žaibiškai įsijungė Rusijos dezinformacijos aparatas (3)
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Putinas pasirinko būti Kinijos vasalu“: Sikorskis apie Maskvos paklusnumą Pekinui (8)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas rado naują pateisinimą karui: mini Lenkiją ir Lietuvą (105)

