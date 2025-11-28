 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Netikėtas smūgis Putinui: artimas pareigūnas pasakė viską, ką galvoja apie karą Ukrainoje

2025-11-28 17:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 17:18

Buvęs Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Kozakas prieš atsistatydindamas rugsėjo mėnesį parašė laišką Vladimirui Putinui, kuriame griežtai sukritikavo Rusijos karą prieš Ukrainą. Apie tai remdamasis „Agentstvo Media“ praneša nepriklausomas Rusijos naujienų portalas „Meduza“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
13

Buvęs Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Dmitrijus Kozakas prieš atsistatydindamas rugsėjo mėnesį parašė laišką Vladimirui Putinui, kuriame griežtai sukritikavo Rusijos karą prieš Ukrainą. Apie tai remdamasis „Agentstvo Media“ praneša nepriklausomas Rusijos naujienų portalas „Meduza“.

REKLAMA
1

D. Kozakas anksčiau buvo Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas, o 2020 m. sausį tapo V. Putino kanceliarijos vadovo pavaduotoju. Pasak Kremliui artimo „Meduza“ šaltinio, kai 2022 m. vasarį Rusijos saugumo tarybos nariai suprato, kad V. Putinas rengiasi pradėti plataus masto karą prieš Ukrainą, D. Kozakas tokiam planui nepritarė. Teigiama, kad vėliau jis neteko Rusijos prezidento palankumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Agentstvo“ paskelbė, kad 2025 m. rugsėjo 18 d. prezidentui savo atsistatydinimą įteikęs D. Kozakas taip pat asmeniškai V. Putinui perdavė ir laišką, kuriame kritikavo karą. Laiške jis neva kuo griežčiausiai pasmerkė Rusijos įvykdytą Ukrainos užpuolimą. Apie tai paskelbta remiantis šaltiniu, kuris asmeniškai pažįsta D. Kozaką.

REKLAMA
REKLAMA

Anot kito ilgamečio D. Kozako pažįstamo, buvęs prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas nemano, kad laiškas papiktino V. Putiną ir jis su prezidentu tikisi susitikti netolimoje ateityje.

Po atsistatydinimo D. Kozakas daug laiko praleido užsienyje. Tačiau jam artimas žmogus leidiniui „Agentstvo“ pasakojo, esą tai visai ne dėl susirūpinimo savo saugumu. Šaltinio teigimu, D. Kozakas keliavo į užsienį gydytis, bet nuolat grįžta į Rusiją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
„The Telegraph“: Trumpas sutinka pripažinti Krymą Rusijai (62)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
ES atšovė Kremliui: akivaizdu, kad Putinas turi tam tikrų sunkumų (6)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas pareiškė esą pasirengęs kariauti „iki paskutinio ukrainiečio“ (50)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas rėžė: derybos su dabartine Ukrainos valdžia – „beprasmės“ (33)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų