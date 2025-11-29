 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vokietijos kanclerio Merzo žodžiai bus įamžinti Vilniuje

2025-11-29 16:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 16:04

Pirmadienį Vilniuje bus atidengta Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžius įamžinanti atminimo lenta.

Pirmadienį Vilniuje bus atidengta Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžius įamžinanti atminimo lenta.

Ji bus pritvirtinta ant Vilniaus rotušės pastato, iš Vokiečių gatvės pusės.

Ant šios lentos lietuvių, anglų bei vokiečių kalbomis įrašyta frazė, kurią F. Merzas ištarė Vokietijos brigados inauguracijos metu: „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga – Berlyno apsauga“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprendimą įamžinti F. Merzo žodžius Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė rugpjūčio pabaigoje. 

ELTA primena, kad 2002 m. Lietuvoje viešėjęs tuometis JAV prezidentas George’as W. Bushas, kalbėdamas prie Vilniaus rotušės susirinkusiems lietuviams, pareiškė panašią poziciją – jo teigimu, „kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu“. 

Ši G. W. Busho frazė taip pat įamžinta ant Vilniaus rotušės įrengtoje atminimo lentoje.

