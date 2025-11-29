Po audrą sukėlusios kalbos – svarbi užduotis Dianai Nausėdienei: kreipėsi į visus

Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos organizuojama ir pirmosios šalies ponios Dianos Nausėdienės globojama Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė skirta įkvėpti visuomenę geriems darbams, padėti sunkumus patiriantiems žmonėms ir remti organizacijas, kurios savo didelėmis pastangomis siekia užtikrinti jų gerovę, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Dalyvavo ir Vismantė Benkunskienė
Renginyje dalyvavo pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, sostinės mero žmona Vismantė Benkunskienė, šių metų Tarptautinės Kalėdų mugės pirmininkė, Italijos ambasadoriaus Emanuele de Maigret žmona Francesca de Maigret, Kalėdų mugės organizacinio komiteto narės, ambasadų ir kitų organizacijų svečiai.
Šiemet surinktos lėšos bus skirtos: paparčių Šv. Juozapo šeimos namai, Lietuvos paraplegikų asociacija, Kauno hospiso namai. Parama pasieks ir WoW universitetą, Alytaus Piliakalnio progimnaziją, Bernardinų jaunimo centrą, Čekiškės socialinių paslaugų namus, Subačiaus bendruomenę, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą bei Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrą. Šiemet kilnią mugės misiją, padėti dešimtims įvairiausių organizacijų, lėšomis taip pat parėmė Kazickų šeimos fondas, „Satchel EU“, „Wargaming“ ir „Realco“.
Pirmosios ponios Dianos Nausėdienės sveikinimo kalba Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje:
„Jūsų Ekscelencijos ambasadoriai,
Brangios Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos atstovės,
Gerbiamos ponios Francesca Sforza de Maigret ir Vismante Benkunskiene,
Garbūs diplomatai, verslininkai, bendruomenių atstovai,
Mieli mugės svečiai,
sveikinu Jus ypatingoje šviesos ir gerumo šventėje – Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje. Jau dvidešimt trečią kartą ji nušviečia mūsų sostinę Vilnių, skelbdama Kalėdų laikotarpio pradžią!
Tai yra puiki proga mums susitikti ir šventinės muzikos, gražių kūrinių, originalių rankdarbių, gardžių kepinių ir nuoširdžių pokalbių sraute dar kartą įsitikinti, kad dalintis gėriu yra laimė. Kad padėti kitiems – garbė. Kad rūpestis silpnesniais – stiprybė.
Bendrystė ir orumas yra didžiausia artėjančių šv. Kalėdų dovana. Sveikinu visus palaikančius tradiciją susitikti Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje ir leisti visomis spalvomis kasmet pasireikšti šiltam žmogiškumui, jungiančiam skirtingas tautas, kultūras ir kalbas.
Kviečiu visus vilniečius ir miesto svečius Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje suteikti sparnus bendražmogiškai meilei, kuri neša viltį Lietuvos vaikams, moterims, senjorams, žmonėms su negalia, šeimoms, susiduriančioms su įvairiausiais iššūkiais.
Kviečiu prisidėti visus, kas kiek galime, kad Vilniaus rajono šeimos ir vaiko centras galėtų įrengti sensorinę erdvę globojamiems vaikams.
Kad Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai galėtų atnaujinti erdves, padėsiančias vaikams be tėvų globos mokytis ir tobulėti.
Kad Kauno hospiso namai įsigytų medicinos įrangos, ir sunkiai sergantys žmonės galėtų oriai sulaukti pagalbos namuose.
Jūsų paramos laukia ir Subačiaus bendruomenė, Lietuvos paraplegikų asociacija, Women of Wonder Universitetas, Alytaus Piliakalnio progimnazija, Čekiškės socialinių paslaugų namai, Širvintų socialinių paslaugų centras, Bernardinų jaunimo centras.
Visi šie projektai turi bendrą siekį: kurti saugesnę, šviesesnę, atviresnę visuomenę, kurioje kiekvienas žmogus galėtų įgyvendinti savo svajones, jaustis gerbiamas ir įgalintas.
Esu nuoširdžiai dėkinga kiekvienam, kas savo dėmesiu, laiku, paaukotomis lėšomis jungiatės prie socialinių ir švietimo projektų. Ačiū Visiems, kurie sklaidote tamsą ne tik šventiniu laikotarpiu, bet ir visus metus!
Nuoširdžiai dėkoju visiems Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės dalyviams ir rėmėjams – visoms ambasadoms, konsulatams, užsienio diplomatams, tarptautinėms mokykloms, įmonėms, rėmėjams, partneriams ir savanoriams.
Dėkoju visiems, kurie aukoja, skiria savo laiką, pasitelkia įvairius rankdarbių talentus, kepa pyragus, perka loterijos bilietus ar tiesiog dalijasi šventine nuotaika.
Taip pat esu labai dėkinga puikiai Tarptautinei moterų asociacijos Vilniuje (IWAV) komandai. Be jūsų begalinio atsidavimo, energijos ir kruopštaus darbo šiandien čia nestovėtume. Jūsų per daugelį metų įdirbis liudija didžiulę gerumo galią.
Puoselėdamos ir remdamos šią gražią Advento tradiciją, jūs pripildote mūsų širdis šviesos, džiaugsmo ir vilties! Tikiu, kad dar daug metų jūsų buvimas ir aktyvus įsitraukimas bus jaučiamas čia, Vilniuje.
Galiausiai norėčiau išreikšti didžiulę pagarbą poniai Sforzai de Maigret. Jūsų aktyvus dalyvavimas Tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje kartu su savo vyru, ambasadoriumi Emanuele de Maigret, kaip šeimos komanda, suartina mūsų dvi tautas – Lietuvą ir Italiją.
Vos prieš kelis mėnesių turėjome nuostabią galimybę paminėti Lietuvos kultūros metų atidarymą Kvirinalo rūmuose, skambant iškiliai Čiurlionio muzikai. Mane giliai sužavėjo italų svetingumas. Tikiu, kad šiandien dar daugiau lietuvių pažins ir įvertins Italijos kultūrą!
Svarbiausia, kartu su Italijos ambasada jūs mums parodėte, kad labdara iš tiesų yra meilė veiksmu.
Bendromis tarptautinėmis pastangomis visi galime pajusti kalėdinę dvasią, kuri mus vienija ir įgalina kurti geresnę ateitį visiems.
Ačiū, kad priminėte visiems: net ir nedidelis orumo bei gerumo poelgis gali nuvesti prie prasmingų tikslų ir reikšmingų pasiekimų.
Linksmų Kalėdų visiems! Kurkime kartu nuostabius, nepamirštamus Naujus metus!“
