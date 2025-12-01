 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis netiki Rusija: „Jai labai lengva sugriauti taiką“

2025-12-01 20:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 20:26

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija nuolat laužo taikos susitarimus, todėl Kyjivas siekia tvirtų ir ilgalaikių saugumo garantijų. Pasak jo, tik jos gali užkirsti kelią dar vienai Rusijos invazijai ir užtikrinti, kad būsimi taikos susitarimai nebūtų vėl sugriauti.

Zelenskis kviečia Putiną į susitikimą: Ukraina tam pasiruošusi bet kada (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
13

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija nuolat laužo taikos susitarimus, todėl Kyjivas siekia tvirtų ir ilgalaikių saugumo garantijų. Pasak jo, tik jos gali užkirsti kelią dar vienai Rusijos invazijai ir užtikrinti, kad būsimi taikos susitarimai nebūtų vėl sugriauti.

2

Kaip praneša UNIAN, apie tai V. Zelenskis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu Paryžiuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusija turi užbaigti šį karą, kurį pati pradėjo ir kurį tęsia. Tai – tik jos karas. Ir būtent Rusija turi sustabdyti šį karą ir agresiją. Mūsų bendri veiksmai tam padeda“, – pažymėjo V. Zelenskis.

Ukrainos prioritetai yra aiškūs

„Visų pirma – apsauga ir saugumo garantijos, Ukrainos nepriklausomybės ir suvereniteto išsaugojimas. Mes tai apginsime. Dirbame tam, kad galėtume užtikrinti, jog trečioji Rusijos invazija tikrai neįvyks ir nebus jokių taikos susitarimų pažeidimų. Rusija jau tiek kartų laužė savo pažadus, pažeidė visus susitarimus, o jai labai lengva sugriauti taiką. Todėl Ukrainai ir visiems ukrainiečiams būtinos patikimos saugumo garantijos“, – pabrėžė jis.

Ukrainos prezidentas taip pat pasakojo, kad šiandien surengė išsamų pokalbį su Prancūzijos vadovu ir informavo jį apie Ukrainos delegacijos darbą Floridoje.

„Dabar – ypatingos dienos, kai tikrai daug kas gali pasikeisti, ir tai vyksta kasdien“, – sakė V. Zelenskis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Valstybės vadovas taip pat pranešė, kad rytoj, gruodžio 2 d., JAV prezidento specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas lankysis Rusijoje.

„Mes dedame visas pastangas, kad užbaigtume šį karą. Ir jį reikia užbaigti oriai. Jei dabar visi dirbs ne tik aktyviai, bet ir sąžiningai, siekdami taikos ir patikimų saugumo garantijų, mums gali pavykti pasiekti būtent tai, ko reikia Ukrainai, Europai ir, esu įsitikinęs, Amerikai bei ilgalaikiams demokratinio pasaulio interesams“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

