Sprogimų virtinė jūroje: apgadintas jau trečias rusišką naftą gabenęs tanklaivis

Apie tai praneša „Bloomberg“, remdamasis Turkijos bendrovės „Besiktas Shipping“ informacija.
Pažymima, kad tai jau trečias panašus incidentas per pastarąją savaitę su tanklaiviais, kurie transportuoja rusiškus naftos produktus.
Į laivo vidų pateko vanduo
Pasak „Besiktas Shipping“, dėl sprogimų ir susidariusios skylės į „Mersin“ laivo mašinų skyrių pateko vandens.
Tanklaivio įgula yra saugi, aplinkos tarša nenustatyta. Laivas išlieka saugus ir stabilus.
Bendrovė teigia palaikanti sprogimų priežasčių tyrimą ir bendradarbiaujanti su draudikais bei Senegalo valdžia, siekdama suvaldyti incidento pasekmes.
