  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sprogimų virtinė jūroje: apgadintas jau trečias rusišką naftą gabenęs tanklaivis

2025-12-01 18:41 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 18:41

Prie Senegalo krantų su sprogimais susidūrė dar vienas rusišką naftą gabenęs tanklaivis – trečias per savaitę. Turkijos bendrovė „Besiktas Shipping“ praneša, kad laivas „Mersin“ buvo apgadintas po sprogimų jūroje, tačiau įgula liko saugi, o rimtesnės taršos išvengta.

Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno tanklaivis BNS Foto

Prie Senegalo krantų su sprogimais susidūrė dar vienas rusišką naftą gabenęs tanklaivis – trečias per savaitę. Turkijos bendrovė „Besiktas Shipping" praneša, kad laivas „Mersin" buvo apgadintas po sprogimų jūroje, tačiau įgula liko saugi, o rimtesnės taršos išvengta.

1

Apie tai praneša „Bloomberg“, remdamasis Turkijos bendrovės „Besiktas Shipping“ informacija.

Pažymima, kad tai jau trečias panašus incidentas per pastarąją savaitę su tanklaiviais, kurie transportuoja rusiškus naftos produktus.

Į laivo vidų pateko vanduo

Pasak „Besiktas Shipping“, dėl sprogimų ir susidariusios skylės į „Mersin“ laivo mašinų skyrių pateko vandens.

Tanklaivio įgula yra saugi, aplinkos tarša nenustatyta. Laivas išlieka saugus ir stabilus.

Bendrovė teigia palaikanti sprogimų priežasčių tyrimą ir bendradarbiaujanti su draudikais bei Senegalo valdžia, siekdama suvaldyti incidento pasekmes.

