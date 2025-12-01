 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kalbos mokymas – tik priedanga? Kaip Kremlius plečia įtaką ir verbuoja kovotojus užsienyje

2025-12-01 16:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 16:55

Rusija naudoja rusų kalbos mokymo programas Azijoje ir Afrikoje, siekdama išplėsti savo politinę įtaką ir skleisti propagandą, pranešė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Dezinformacijos kovos centras, rašo „United24 Media“.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rusija naudoja rusų kalbos mokymo programas Azijoje ir Afrikoje, siekdama išplėsti savo politinę įtaką ir skleisti propagandą, pranešė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Dezinformacijos kovos centras, rašo „United24 Media“.

REKLAMA
1

Centras pranešė, kad „Rossotrudnichestvo“ (Kremliaus minkštosios galios, propagandos ir įtakos organizacija – aut. past.) pradeda naują projektą, pagal kurį vadinamųjų rusų kalbos magistrantų grupės iš Maskvos lingvistinio universiteto bus siunčiamos stažuotis į įvairias pasaulio šalis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jie mėnesį dirbs mokyklose, universitetuose ir švietimo centruose Afrikoje, Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose.

REKLAMA
REKLAMA

Nors Maskva šias iniciatyvas pristato kaip kultūrinius mainus, Ukrainos analitikai pabrėžia, kad jų tikrasis tikslas yra geopolitinis.

REKLAMA

Pažymima, kad Rusija nuolat naudoja švietimo ir humanitarinius projektus, siekdama skleisti savo naratyvus, stiprinti įtaką vietos elitui ir kurti palaikančius tinklus tarptautiniuose forumuose.

Šios iniciatyvos aktyviausiai plėtojamos Pietų pusrutulyje – nuo Pietų Azijos iki Centrinės Afrikos.

Kaip pabrėžė centras, „už kultūrinės veiklos Rusija tradiciškai slepia ekonominius ir karinius-politinius instrumentus. Tokios programos iš esmės yra platesnių įtakos operacijų, kurias Kremlius vykdo per savo „Rusijos namų“ tinklą ir susijusias organizacijas, dalis“.

REKLAMA
REKLAMA

„United24 Media“ pabrėžia, kad Rusija įtraukė piliečius iš 128 šalių į karą su Ukraina.

Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Dezinformacijos kovos centras pranešė, kad nuo 2022 m. pradėjus visapusišką invaziją, Maskva sukūrė pasaulinę verbavimo sistemą, kuri remiasi fiktyviais verbavimo centrais, privačiais tarpininkais ir savo diplomatinėmis bei kultūrinėmis institucijomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Agentūra teigia, kad daugelis užsienio šalių rekrutų buvo įtraukti arba priversti prisijungti manipuliuojant, žadant finansinę naudą arba tiesiog prievarta.

Anksčiau Ukrainos karinė žvalgyba teigė, kad įgijo prieigą prie šifruotų Rusijos karinių ryšių terminalų, veikiančių tiek fronte Ukrainoje, tiek Rusijos objektuose Afrikoje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų