Centras pranešė, kad „Rossotrudnichestvo“ (Kremliaus minkštosios galios, propagandos ir įtakos organizacija – aut. past.) pradeda naują projektą, pagal kurį vadinamųjų rusų kalbos magistrantų grupės iš Maskvos lingvistinio universiteto bus siunčiamos stažuotis į įvairias pasaulio šalis.
Jie mėnesį dirbs mokyklose, universitetuose ir švietimo centruose Afrikoje, Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose.
Nors Maskva šias iniciatyvas pristato kaip kultūrinius mainus, Ukrainos analitikai pabrėžia, kad jų tikrasis tikslas yra geopolitinis.
Pažymima, kad Rusija nuolat naudoja švietimo ir humanitarinius projektus, siekdama skleisti savo naratyvus, stiprinti įtaką vietos elitui ir kurti palaikančius tinklus tarptautiniuose forumuose.
Šios iniciatyvos aktyviausiai plėtojamos Pietų pusrutulyje – nuo Pietų Azijos iki Centrinės Afrikos.
Kaip pabrėžė centras, „už kultūrinės veiklos Rusija tradiciškai slepia ekonominius ir karinius-politinius instrumentus. Tokios programos iš esmės yra platesnių įtakos operacijų, kurias Kremlius vykdo per savo „Rusijos namų“ tinklą ir susijusias organizacijas, dalis“.
„United24 Media“ pabrėžia, kad Rusija įtraukė piliečius iš 128 šalių į karą su Ukraina.
Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Dezinformacijos kovos centras pranešė, kad nuo 2022 m. pradėjus visapusišką invaziją, Maskva sukūrė pasaulinę verbavimo sistemą, kuri remiasi fiktyviais verbavimo centrais, privačiais tarpininkais ir savo diplomatinėmis bei kultūrinėmis institucijomis.
Agentūra teigia, kad daugelis užsienio šalių rekrutų buvo įtraukti arba priversti prisijungti manipuliuojant, žadant finansinę naudą arba tiesiog prievarta.
Anksčiau Ukrainos karinė žvalgyba teigė, kad įgijo prieigą prie šifruotų Rusijos karinių ryšių terminalų, veikiančių tiek fronte Ukrainoje, tiek Rusijos objektuose Afrikoje.
