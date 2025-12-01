Agnė Petravičienė manė, kad sulaukė staigmenos iš Radži: viskas pasisuko netikėtu kampu

Agnė Petravičienė sutiko, kad šiuo vaizdo įrašu būtų pasidalyta su naujienų portalu tv3.lt.
Rado plakato autorę
„Pagaliau rasta „Švyturio“ arenos plakato autorė! Didelis ačiū Agnei Bieliauskei, kuri sukūrė plakatą Agnei, kad galėtų paklausti Agnės, ar dailūs Agnės bateliai. Agnė nuoširdžiai dėkoja Agnei už puikią staigmeną. Su pagarba – Agnė Agnei.“
Prie staigmenos džiugiai prisidėjo ir jos scenos bičiulis Radži – vaizdo įraše girdėti, kaip jis tarė:
„Matai, kaip gražu?“
Tiesa, pati Agnė Petravičienė juokais svarstė, kad vienos iš staigmenų autorius galėjo būti pats Radži, tačiau atlikėjas, kaip matyti kituose įrašuose, tai neigė.
Prieš tai plito Radži užkulisių įrašas
Primename, kad iš to paties koncerto užkulisių jau anksčiau pasklido ir Radži paviešintas vaizdo įrašas, kuriame jis kartu su scenos partnere Agne Petravičiene ir Andriumi Rimiškiu šoko prieš lipdami į sceną.
Atlikėjas tada sakė:
„Šokis prieš išėjimą į sceną. Va kokie būna užkulisiai – taip mes raminame savo nervus.“
Koncerte – visų žvaigždžių sugrįžimas
Klaipėdos renginyje pasirodė Donata, Baggy B, Dangė, Mino, Grūdas, Simona, Dūmas, Deividas, Agnė, Anatolijus, Andrius, Radži ir Vudis. Nuo pirmųjų akimirkų publika kilo iš vietų ir dainavo kartu su scenos herojais. Kaip ir prieš 20 metų, į sceną sugrįžo ir legendinės „Tina dance“ šokėjos.
Jubiliejinio „Kelias į žvaigždes“ turo koncertai dar vyks gruodžio 5 d. – Šiaulių arenoje, gruodžio 18 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje.
