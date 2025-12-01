 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Agnė Petravičienė manė, kad sulaukė staigmenos iš Radži: viskas pasisuko netikėtu kampu

2025-12-01 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 20:40

Socialiniuose tinkluose sparčiai populiarėja vaizdo įrašas, kuriame Agnė Petravičienė su šypsena praneša – pagaliau pavyko surasti „Švyturio“ arenoje kabėjusio plakato autorę.

Agnė Petravičienė, Radži ir Vilija Matačiūnaitė (nuotr. Barboros Griežytės-Šimkuvienės ir asm. archyvo)
7

Socialiniuose tinkluose sparčiai populiarėja vaizdo įrašas, kuriame Agnė Petravičienė su šypsena praneša – pagaliau pavyko surasti „Švyturio“ arenoje kabėjusio plakato autorę.

REKLAMA
0

Agnė Petravičienė sutiko, kad šiuo vaizdo įrašu būtų pasidalyta su naujienų portalu tv3.lt.

Agnė Petravičienė ir Radžis Aleksandrovičius
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė Petravičienė ir Radžis Aleksandrovičius

Rado plakato autorę

„Pagaliau rasta „Švyturio“ arenos plakato autorė! Didelis ačiū Agnei Bieliauskei, kuri sukūrė plakatą Agnei, kad galėtų paklausti Agnės, ar dailūs Agnės bateliai. Agnė nuoširdžiai dėkoja Agnei už puikią staigmeną. Su pagarba – Agnė Agnei.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie staigmenos džiugiai prisidėjo ir jos scenos bičiulis Radži – vaizdo įraše girdėti, kaip jis tarė:

REKLAMA
REKLAMA

„Matai, kaip gražu?“

Tiesa, pati Agnė Petravičienė juokais svarstė, kad vienos iš staigmenų autorius galėjo būti pats Radži, tačiau atlikėjas, kaip matyti kituose įrašuose, tai neigė.

REKLAMA

Prieš tai plito Radži užkulisių įrašas

Primename, kad iš to paties koncerto užkulisių jau anksčiau pasklido ir Radži paviešintas vaizdo įrašas, kuriame jis kartu su scenos partnere Agne Petravičiene ir Andriumi Rimiškiu šoko prieš lipdami į sceną.

Atlikėjas tada sakė:

„Šokis prieš išėjimą į sceną. Va kokie būna užkulisiai – taip mes raminame savo nervus.“

REKLAMA
REKLAMA

Koncerte – visų žvaigždžių sugrįžimas

Klaipėdos renginyje pasirodė Donata, Baggy B, Dangė, Mino, Grūdas, Simona, Dūmas, Deividas, Agnė, Anatolijus, Andrius, Radži ir Vudis. Nuo pirmųjų akimirkų publika kilo iš vietų ir dainavo kartu su scenos herojais. Kaip ir prieš 20 metų, į sceną sugrįžo ir legendinės „Tina dance“ šokėjos.

Jubiliejinio „Kelias į žvaigždes“ turo koncertai dar vyks gruodžio 5 d. – Šiaulių arenoje, gruodžio 18 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Radži, Agnė Petravičienė (nuotr. stop kadras)
Plinta netikėtas Radži ir Agnės Petravičienės įrašas: įsiterpė ir Andrius Rimiškis (27)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų