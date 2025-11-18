Radži pranešė stulbinančią žinią: „Turiu jums naujienų“

Džiugia žinia jis pasidalijo socialiniame tinkle.
Gera naujiena gerbėjams
Kaip teigė Radži, koncertinis turas prasidės po Naujųjų metų.
„Sveiki, brangūs fanai. Turiu jums naujienų. Kadangi praėjusiais metais turėjau 12 koncertų didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kurie tikrai praėjo laaabai gerai, tai iškart po Naujųjų metų pradėsiu leistis į kitus didžiuosius miestus su savo programa ir naujomis dainomis!
Kviečiu jau dabar nieko nelaukti ir įsigyti bilietus. Jūsų pageidavimu šis koncertinis turas bus pratęstas!
Taigi pasidalinkite šia informacija su kitais, kad ją galėtų pamatyti kuo daugiau žmonių. Informacija tikrai bus jums matoma“, – džiaugėsi Radži.
Bilietus galite įsigyti čia:
Radži koncertinį turą pradės sausio 22 d. Kėdainiuose, o užbaigs kovo 31 d. Mažeikiuose.
