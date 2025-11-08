Agnė Petravičienė sulaukė neeilinės staigmenos iš Radžio: „Nepasidalinti – tiesiog neįmanoma“

Scenos grandas Radži pasveikino originaliu būdu.
Nustebino sveikinimu
Socialiniame tinkle Agnė pasidžiaugė, kad sulaukė daugybės sveikinimų gimimo dienos proga. Tiesa, vienas iš jų – itin originalus ir mielas.
„Ačiū visiems už sveikinimus. Ir, žinoma, ačiū ilgamečiui draugui Radžiui už šią video staigmeną. P.S. Nepasidalinti – tiesiog neįmanoma“, – rašė ji.
Radžio sukurtame video – jautrūs žodžiai gimtadienio kaltininkei.
„Tavo gyvenimas – tai melodija, kurią rašai savo svajonėmis ir darbais. Linkiu, kad kiekviena nauja nata būtų ryški, prasminga ir verta pakartojimo. Lai tavo gimtadienis tampa dar vienu nuostabiu priedainiu tavo gyvenimo dainoje! Su gimtadieniu! Būk laiminga bei sveika! Gražių gimtadienio akimirkų!Tavo scenos kolega ir partneris Radži“, – rašoma sveikinime.
