  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Agnė Petravičienė sulaukė neeilinės staigmenos iš Radžio: „Nepasidalinti – tiesiog neįmanoma“

2025-11-08 14:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 14:00

Lapkričio 7-ąją realybės šou „Kelias į žvaigždes“ išpopuliarėjusi Agnė Petravičienė minėjo ypatingą progą – gimimo dieną. Moteris sulaukė ne tik daugybės sveikinimų ir gražiausių žodžių iš gerbėjų bei artimųjų, tačiau ir iš ilgamečio bičiulio Radžio.

Agnė Petravičienė, Radži (nuotr. facebook.com)
7

0

Scenos grandas Radži pasveikino originaliu būdu.

Agnė Petravičienė ir Radžis Aleksandrovičius
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
Agnė Petravičienė ir Radžis Aleksandrovičius

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nustebino sveikinimu

Socialiniame tinkle Agnė pasidžiaugė, kad sulaukė daugybės sveikinimų gimimo dienos proga. Tiesa, vienas iš jų – itin originalus ir mielas.

„Ačiū visiems už sveikinimus. Ir, žinoma, ačiū ilgamečiui draugui Radžiui už šią video staigmeną. P.S. Nepasidalinti – tiesiog neįmanoma“, – rašė ji.

Radžio sukurtame video – jautrūs žodžiai gimtadienio kaltininkei.

„Tavo gyvenimas – tai melodija, kurią rašai savo svajonėmis ir darbais. Linkiu, kad kiekviena nauja nata būtų ryški, prasminga ir verta pakartojimo. Lai tavo gimtadienis tampa dar vienu nuostabiu priedainiu tavo gyvenimo dainoje! Su gimtadieniu! Būk laiminga bei sveika! Gražių gimtadienio akimirkų!Tavo scenos kolega ir partneris Radži“, – rašoma sveikinime.

 

