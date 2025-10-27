Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Agnė Petravičienė nustebino – spalį pasipuošė namus: „Pas mane šiemet kitaip“

2025-10-27 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 11:25

Nors iki Kalėdų liko dar beveik du mėnesiai, akivaizdu, kad dalis žmonių jau gyvena artėjančių švenčių nuotaikomis. Atlikėja, realybės šou „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Agnė Petravičienė, jau spalio pabaigoje nusprendė į namus įnešti šventinių akcentų. 

Agnė Petravičienė (nuotr. asm. archyvo)

Nors iki Kalėdų liko dar beveik du mėnesiai, akivaizdu, kad dalis žmonių jau gyvena artėjančių švenčių nuotaikomis. Atlikėja, realybės šou „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Agnė Petravičienė, jau spalio pabaigoje nusprendė į namus įnešti šventinių akcentų. 

REKLAMA
10

Socialiniame tinkle „Facebook“ Agnė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kad moteris savo namų kiemą papuošė šventinėmis spalvotomis lemputėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pas mane šiemet kitaip – Nauji metai prasideda spalį“, – pridūrė A. Petravičienė.

Agnės Petravičienės sprendimą suprato ne visi 

Šis Agnės įrašas sulaukė daugybės reakcijų – šimtai žmonių paspaudė „patiktukus“ bei dalijosi savo nuomonėmis apie ankstyvą namų puošimą.

REKLAMA
REKLAMA

Nors vieni pritarė A. Petravičienės minčiai kuo anksčiau į namus įnešti jaukumo, kiti tokio sprendimo nesuprato.

„Kitais metais pradėkit nuo liepos – bus dar smagiau“, – rašė vienas internautas.

„Tikrai, kad super. Dabar prasideda niūrus laikas, sniego dar nėra, tad tas lempelių mirgėjimas mums nuostabu. Šaunuoliai“, – pridūrė kitas.

„Aplenkei Bunkę?“ – šmaikštavo trečias.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Keista
Keista
2025-10-27 12:04
Nuo seno Lietuvoje eglutės puošiamos Kūčių rytą.
Atsakyti
nu
nu
2025-10-27 12:14
gaila kad Kalėdos nebėra jau tokios jaukios šventės su paslaptimi,o paverstos balaganu,blizgučiais,dovanomis
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų