Agnė Petravičienė nustebino – spalį pasipuošė namus: „Pas mane šiemet kitaip“

Socialiniame tinkle „Facebook“ Agnė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kad moteris savo namų kiemą papuošė šventinėmis spalvotomis lemputėmis.
„Pas mane šiemet kitaip – Nauji metai prasideda spalį“, – pridūrė A. Petravičienė.
Agnės Petravičienės sprendimą suprato ne visi
Šis Agnės įrašas sulaukė daugybės reakcijų – šimtai žmonių paspaudė „patiktukus“ bei dalijosi savo nuomonėmis apie ankstyvą namų puošimą.
Nors vieni pritarė A. Petravičienės minčiai kuo anksčiau į namus įnešti jaukumo, kiti tokio sprendimo nesuprato.
„Kitais metais pradėkit nuo liepos – bus dar smagiau“, – rašė vienas internautas.
„Tikrai, kad super. Dabar prasideda niūrus laikas, sniego dar nėra, tad tas lempelių mirgėjimas mums nuostabu. Šaunuoliai“, – pridūrė kitas.
„Aplenkei Bunkę?“ – šmaikštavo trečias.
