Agnės Petravičienės gyvenime – permainos: pranešė apie pasikeitusį statusą

Socialiniame tinkle „Facebook“ moteris paviešino džiugią naujieną.
Agnė Petravičienė dalijasi atostogų akimirkomis(33 nuotr.)
Agnė Petravičienė dalijasi atostogų akimirkomis (nuotr. asm. archyvo)
Gera žinia
Agnė Petravičienė tapo močiute, o džiugiomis naujienomis pasidalijo socialiniame tinkle.
„Scenoje esu išgyvenusi daugybę ypatingų premjerų. Bet vakar įvyko pati svarbiausia – tyliai, be žiūrovų, tik mano širdy. Buvau „Agnutė“ – dabar močiutė. P.s. o juk pasigirti norisi“, – rašė ji.
Šaltinis:
tv3.lt
