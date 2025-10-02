Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Agnės Petravičienės gyvenime – permainos: pranešė apie pasikeitusį statusą

2025-10-02 13:22
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 13:22

Muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes“ išpopuliarėjusios Agnės Petravičienės gyvenime – pokyčiai. Moteris džiaugiasi nauju statusu.

Agnė Petravičienė (nuotr. asm. archyvo)
33

Muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes“ išpopuliarėjusios Agnės Petravičienės gyvenime – pokyčiai. Moteris džiaugiasi nauju statusu.

Socialiniame tinkle „Facebook“ moteris paviešino džiugią naujieną.

Agnė Petravičienė dalijasi atostogų akimirkomis
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė Petravičienė dalijasi atostogų akimirkomis

Gera žinia

Agnė Petravičienė tapo močiute, o džiugiomis naujienomis pasidalijo socialiniame tinkle.

„Scenoje esu išgyvenusi daugybę ypatingų premjerų. Bet vakar įvyko pati svarbiausia – tyliai, be žiūrovų, tik mano širdy. Buvau „Agnutė“ – dabar močiutė. P.s. o juk pasigirti norisi“, – rašė ji.

 

