Link 50-mečio artėjanti Agnė Petravičienė – it nulieta: išdavė grožio paslaptis

Naujienų portalui tv3.lt A. Petravičienė atvirai prakalbo apie savo išvaizdą bei atskleidė, kokių produktų nevartoja.
Išdavė savo paslaptį
Nepaisant to, kad Agnė artėja link 50-ojo gimtadienio, tačiau gali pasidžiaugti pavydėtina figūra ir puikiu humoro jausmu.
Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus, kokia būtų tobulos figūros paslaptis, pašnekovė kukliai priima komplimentus ir atskleidė: „Viena taisyklė – būk alkana. Aš esu prieš dietas. Jokių dietų gyvenime nesilaikiau. Valgau viską, ko noriu – tik nedaug.
Dažnai žmonės, linkę tukti, sako, kad valgo mažai – bet tai saviapgaulė. Jeigu toks žmogus per dieną suvalgo normalius pietus – sriubą ir, tarkim, kepsnį – tai, atsiprašau, kūdumas tikrai neateis. Dar mėgstu pajuokauti: „Sibire storų nebuvo – nes ten mažai valgė.“
Tiesa, yra maisto produktų, kurių ji nevalgo: „Valgau beveik viską, tiesiog nelabai mėgstu sūrius – man jie neskanūs, ypač tie su pelėsiais. Taip pat negaliu valgyti žalios ar pusiau keptos mėsos – man tai tiesiog bjauru. O žmonės tai dar vadina steiku... Nesu gurmanė. Iš tiesų, jūsų klausimas man gana sudėtingas, nes maistas mano gyvenime – paskutinėje vietoje. Niekada negalvoju, ką čia dabar „surijus“. Nesu išranki – tiesiog nemėgstu nei gaminti, nei daug valgyti, todėl tų dalykų tiesiog vengiu.“
Pasak jos, ji stengiasi valgyti saikingai, tačiau didelio dėmesio neskiria sportui. „Nekenčiu sporto. Aš jo tiesiog nepernešu. Man didžiausia bausmė būtų eiti kasdien į sporto salę. Turiu namuose mini sporto salytę, bet bandžiau sportuoti tik vieną kartą. Su siaubu prisimenu „Kelias į žvaigždes“ laikus, kai kasdien turėdavom sportuoti. Viešpatie, kokia kančia... Nemoku apsakyti! Yra žmonių, kuriems sportas pakelia nuotaiką – man atvirkščiai. Vos tik pradedu, nuotaika tuoj pat sugenda“, – teigė ji.
Daugelis gerbėjų pastebi, kad Agnės ne tik figūra it nulieta, tačiau ir pati spinduliuoja jaunatviškumu.
„Su metais nustojau bandyti kam nors įtikti. Nepatikėsite, bet net ir aš tai darydavau! Nebijau būti savimi – aštria, ramia, juokinga, ar net pašėlusia. Kai nustoji vaidinti „gerą mergaitę“, gal tada ir laikas pasiduoda“, – šyptelėjo ji.
Tęsdama pokalbį apie grožio paslaptis, „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi pašnekovė tikino, kad pati nesijaučia tarsi sustojusi laike, bet komplimentus priima su šypsena veide.
„Jei taip sakot – vadinasi, tikrai komplimentas! Nors pati taip nesijaučiu, ir, tiesą pasakius, net nebandau sustabdyti laiko – tai juk neįmanoma“, – tarė moteris.
Akyliausi pastebi ir jos lygią bei skaisčią veido odą, pasiteiravus, ar turi kokias pamėgtas grožio priemones, kurios prisideda prie nepriekaištingos išvaizdos, pašnekovė yra įsitikinusi vieną dalyką.
„Pasakysiu taip – kuo brangesnis kremas, tuo baisesnis veidas. Visą gyvenimą naudoju tą patį kremą. Iš smalsumo esu bandžiusi ir brangius, ir prabangius, ir visokius kitokius – niekas netiko. Veidas tik pablogėdavo. Galiausiai grįžau prie savo senojo – jis nėra brangus, bet reklamos jam daryti negaliu. Be to, visada be perstojo geriu vitaminą E – gal jis ir prisideda prie rezultato.“
