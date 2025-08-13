Paviešintame Agnės Petravičienės vaizdo įraše – intriga: fone girdisi aistringo vyro balsas

Įraše girdimas kerintis, šiurpulį keliantis vyro balsas – tačiau tai ne Agnės balsas. Tie, kurie seka Agnę, greitai pastebėjo: jos pačios balso šiame įraše nėra.
Agnė Petravičienė ir Radžis Aleksandrovičius
Paslaptingas vyro balsas
„Čia tik įžanga...Tęsinys bus truputį vėliau“, – mįslingai rašė Agnė.
Paviešintame vaizdo įraše skamba galingas, emocingas vyro balsas, bet atlikėjas nelieka įvardytas. Kodėl?
Dar daugiau klausimų kyla dėl to, kad pati Agnė atsisakė šia tema kalbėti. Ji tik lakoniškai patikino, kad vaizdo klipas – „naujai sena daina“.
„Kategoriškai atsisakau įvardinti, kas tas dainininkas“, – naujienų portalui tv3.lt sakė Agnė.
Šaltinis:
tv3.lt
