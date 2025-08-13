Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paviešintame Agnės Petravičienės vaizdo įraše – intriga: fone girdisi aistringo vyro balsas

2025-08-13 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 15:55

Realybės šou „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusios Agnės Petravičienės socialiniame tinkle – intriguojantis vaizdo įrašas, kuris sulaukė didelio gerbėjų susidomėjimo. Jis – trumpas, bet nepaprastai jausmingas įrašas, kuris sulaukė beveik 100 000 peržiūrų ir tūkstančių patiktukų.

Agnė Petravičienė (nuotr. asm. archyvo)
20

Realybės šou „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusios Agnės Petravičienės socialiniame tinkle – intriguojantis vaizdo įrašas, kuris sulaukė didelio gerbėjų susidomėjimo. Jis – trumpas, bet nepaprastai jausmingas įrašas, kuris sulaukė beveik 100 000 peržiūrų ir tūkstančių patiktukų.

REKLAMA
4

Įraše girdimas kerintis, šiurpulį keliantis vyro balsas – tačiau tai ne Agnės balsas. Tie, kurie seka Agnę, greitai pastebėjo: jos pačios balso šiame įraše nėra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Agnė Petravičienė ir Radžis Aleksandrovičius
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė Petravičienė ir Radžis Aleksandrovičius

Paslaptingas vyro balsas

„Čia tik įžanga...Tęsinys bus truputį vėliau“, – mįslingai rašė Agnė.

REKLAMA
REKLAMA

Paviešintame vaizdo įraše skamba galingas, emocingas vyro balsas, bet atlikėjas nelieka įvardytas. Kodėl?

Dar daugiau klausimų kyla dėl to, kad pati Agnė atsisakė šia tema kalbėti. Ji tik lakoniškai patikino, kad vaizdo klipas – „naujai sena daina“.

„Kategoriškai atsisakau įvardinti, kas tas dainininkas“, – naujienų portalui tv3.lt sakė Agnė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų