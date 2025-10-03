Kalendorius
Agnė Petravičienė – apie naują statusą ir Radžio žodžius: „Net neįsivaizduoju, kad jis galėtų pasielgti kitaip“

2025-10-03 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 16:25

Muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes" išpopuliarėjusios Agnės Petravičienės gyvenime – pokyčiai. Moteris džiaugiasi nauju statusu, dėl kurio suskubo pasveikinti ir scenos partneris Radži Aleksandrovičius.

Muzikiniame projekte „Kelias į žvaigždes“ išpopuliarėjusios Agnės Petravičienės gyvenime – pokyčiai. Moteris džiaugiasi nauju statusu, dėl kurio suskubo pasveikinti ir scenos partneris Radži Aleksandrovičius.

Agnės sūnus neseniai susilaukė vaikelio, o šiomis džiugiomis naujienomis ji pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Agnė Petravičienė dalijasi atostogų akimirkomis
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Agnė Petravičienė dalijasi atostogų akimirkomis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gera žinia

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Agne, moteris neslėpė šypsenos: „Nuostabus jausmas! Lyg gavus naują titulą – tik šį kartą jis suteikia ne daugiau atsakomybių, o daugiau meilės.“

Paklausus apie anūko vardą, pašnekovė buvo paslaptinga. 

„Ne mano paslaptis, tad paliksiu tėvams šį malonumą – juk vardas labiausiai priklauso jiems. Pasidalijo variantais, bet, tiesą sakant, aš tik palaikiau“, – teigė ji.

Agnė neabejojo – ji bus močiutė, kuri myli iš visos širdies ir visuomet išties pagalbos ranką: „Manau, būsiu tokia, kuri myli, bet kartu turi savo taisykles. Lepinsiu, bet ne taip, kad tėvams tektų vėliau viską taisyti. Nors ką aš čia kalbu...“

Tiesa, pašnekovė jau spėjo ligoninėje aplankyti savo anūką. „Labai susijaudinau… Bijojau net paimti! Ant rankų laikiau vos kelias minutes – rankos jau atpratusios tokius mažylius laikyti, atrodė, kad net nebemoku. Bet kokiu atveju – mikrofonas lengvesnis, jį ir išmesti nebaisu“, – nusijuokė ji.

Pasiteiravus, ar sveikinimų sulaukė ir iš scenos partnerio Radžio, Agnė neslėpė – tikrai taip.

„Žinoma, kad sulaukiau! Pasveikino mane ir asmeniškai, ir viešai – kaip ir dera ilgamečiam scenos draugui. Už tai jam uždėjau pliusą! Net neįsivaizduoju, kad jis galėtų pasielgti kitaip tokia proga“, – tarė pašnekovė.

Primename, kad kiek anksčiau rašėme, kad Agnė Petravičienė tapo močiute, o džiugiomis naujienomis pasidalijo socialiniame tinkle.

„Scenoje esu išgyvenusi daugybę ypatingų premjerų. Bet vakar įvyko pati svarbiausia – tyliai, be žiūrovų, tik mano širdy. Buvau „Agnutė“ – dabar močiutė. P.s. o juk pasigirti norisi“, – rašė ji.

 

 

 

 

 

