Neįtikėtina – britų muzikos žvaigždė atkreipė dėmesį į Radžį: tai užfiksavo filmavimo kameros

Šių metų rugsėjį, įkalbintas ABOVEGROUND, Artemas tiesiai iš naujo albumo įrašų Los Andžele atskrido į Vilnių filmuotis naujausiame savo vaizdo klipe, rašoma pranešime spaudai.
Filmavimo darbai vyko netikėtose, britų žvaigždei neįprastose vietose – Muay Thai klube prie Kalvarijų turgaus, motelyje Šeškinėje bei Gariūnų turguje.
„Tai jau trečias mano bendras projektas su Artemu. Apie idėją filmuoti Lietuvoje kalbėjome daugiau nei pusmetį, o ją įgyvendinti nusprendėme spontaniškai, paskutinę minutę. Kūrybine prasme estetika ir klipo nuotaika buvo aiški nuo pat pradžių. Rytų Europos stilistika man nesvetima, tačiau daugiausia pastangų pareikalavo įtikinti įrašų studijas, kad verta filmuotis būtent Lietuvoje. Rezultatai pranoko lūkesčius – visi patenkinti. Tikiu, kad dar šiais metais sugrįšime čia nufilmuoti dar vieno klipo“, – sako režisierius ABOVEGROUND.
Klipe atsiskleidžia lietuviams atpažįstamas, ne atvirukuose rodomas, o tikras ir artimas Vilnius, kuris užsienio auditorijai tampa egzotiška, dar nematyta veiksmo vieta. Pagrindine klipo žvaigžde tapo iš Londono atvykusi striptizo šokėja Dolly Rotten.
Su ja režisierius susipažino visiškai netikėtai – Londono prekybos centre, tačiau šis susitikimas tapo įkvėpimu ir nulėmė jos vaidmenį klipe.
Muzikinį klipą prodiusavo lietuvių gamybos įmonė „Con Artist“, bendradarbiaudama su Artemo įrašų kompanija iš Los Andželo „10k Projects“. Pats Artemas neslepia, kad tikisi ir ateityje įgyvendinti daugiau vizualinių projektų Lietuvoje.
Vaizdo klipe – Radži
Britų atlikėjo Artemo vaizdo klipe pasirodo ir gerai Lietuvos publikai pažįstamas veidas – Radži. Jis matomas ekrane, kai rodomas vaizdas iš treniruočių salės.
